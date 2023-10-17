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اكتشف العلماء طريقة لإنشاء طرق على القمر باستخدام التربة القمرية المنصهرة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 17، 2023
اكتشف العلماء طريقة لإنشاء طرق على القمر باستخدام التربة القمرية المنصهرة

حقق الباحثون مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في استكشاف القمر من خلال اكتشاف طريقة لإنشاء أسطح صالحة للسير على سطح القمر. كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها رحلة أبولو هو انسداد المعدات وتآكل البدلات الفضائية بسبب الغبار القمري. والآن، وجد العلماء طريقة لإذابة التربة القمرية وإنشاء الطرق ومنصات الهبوط.

الغبار القمري، المعروف أيضًا باسم التربة القمرية، عبارة عن مادة مسحوقية ناعمة تغطي سطح القمر. ويتكون عندما تصطدم النيازك بالقمر، مما يعطيه ملمسًا مشابهًا لبودرة التلك. وفي مشروع لوكالة الفضاء الأوروبية، استخدم العلماء ليزر ثاني أكسيد الكربون بقدرة 12 كيلووات لتسخين مسحوق يحتوي على البيروكسين والأوليفين والبلاجيوكلاز، والذي كان بمثابة بديل للغبار القمري. وكانت النتيجة سطحًا زجاجيًا أسود مضغوطًا يتمتع بقوة ضغط مماثلة لتلك الموجودة في البلاطة الخرسانية.

تم اقتراح فكرة ذوبان الرمال لبناء الطرق على الأرض في عام 1993، وهذا المشروع القمري هو امتداد لهذا المفهوم. ويعتقد الباحثون أن ضوء الشمس القمري يمكن أن يكون بمثابة بديل لليزر، حيث يعمل كمصدر للضوء للتجربة. ومن خلال تركيز ضوء الشمس القمري باستخدام عدسة فريسنل، يمكن تحقيق ذوبان مكافئ على سطح القمر.

في حين أن هناك خطر التشقق إذا تم إعادة تسخين المسار المبرد، يقترح الباحثون أن الطرق القمرية وغيرها من الهياكل يمكن أن تتكون من طبقات متعددة. وهذا يعتمد على الحمل والقوى المطبقة على السطح. ويقدر الفريق أنه قد يكون من الممكن بناء منصة هبوط بسمك 100 سم ومساحة 115 متر مربع في حوالي XNUMX يومًا.

تم تنفيذ المشروع، المعروف باسم مشروع PAVER، من قبل فريق من العلماء من معهد BAM لأبحاث واختبار المواد، وجامعة آلين، ومجموعة LIQUIFER Systems، وجامعة كلاوستال للتكنولوجيا، ومعهد فيزياء المواد في الفضاء الجوي الألماني. مركز. تم دعم البحث من خلال عنصر الاكتشاف في الأنشطة الأساسية لوكالة الفضاء الأوروبية من خلال منصة الابتكار في الفضاء المفتوح (OSIP).

يفتح هذا الاختراق في بناء الطرق على القمر إمكانيات جديدة لاستكشاف القمر في المستقبل وإنشاء موائل بشرية على سطح القمر.

مصادر:

– “طريقة رائدة للعلماء لإنشاء طرق على القمر عن طريق إذابة غبار القمر” – Earth.com
– “بناء الطريق إلى المستقبل” – وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

By غابرييل بوتا

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