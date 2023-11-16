مقال جديد: مشهد مذهل في السماء: رواد الفضاء يطلقون مجموعة الأدوات بطريق الخطأ في المدار

في عملية سير في الفضاء مؤخرًا خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، قام زوج من رواد الفضاء عن غير قصد بإطلاق مشهد ساحر عندما أطلقوا بطريق الخطأ مجموعة أدوات، والتي تطفو الآن بلا هدف عبر مدار الأرض المنخفض. ما كان في السابق حقيبة قفل غير واضحة للطاقم، أصبح الآن كائنًا مرئيًا يمكن ملاحظته من الأرض باستخدام منظار فقط.

أثناء صيانة المصفوفات الشمسية بالمحطة وإعداد صندوق الإلكترونيات للإزالة، واجه رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا حادثًا مؤسفًا عندما أسقط مقبلي عن طريق الخطأ حقيبة قفل الطاقم. وفي مقطع فيديو شاركته رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، الدكتورة ميغان كريستيان، يمكن رؤية الحقيبة وهي تتدحرج على الفور بعيدًا عن مقبلي، لتبدأ رحلتها غير المتوقعة عبر السماء.

على الرغم من تقييم مسار الحقيبة من قبل مركز التحكم في مهمة ناسا، إلا أن خطر اصطدامها بمحطة الفضاء الدولية كان منخفضًا. وظل رائدا الفضاء آمنين، وأكملا مهامهما بنجاح. ومع ذلك، فإن النتيجة غير المقصودة للحادث هي نتيجة مكلفة، حيث تقدر تكلفة استبدال حقيبة قفل الطاقم بحوالي 17,000 دولار. تنشأ هذه النفقات من التحديات الكامنة في إرسال الأدوات إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المثير للاهتمام أنه يمكن الآن تتبع مكان وجود مجموعة الأدوات من قبل الأفراد الذين يمتلكون منظارًا ويستخدمون أداة "Spot the Station" التابعة لناسا. تم وضع الحقيبة قبل دقيقتين إلى أربع دقائق تقريبًا من محطة الفضاء الدولية، وتسمية الحقيبة في كتالوج القوة الفضائية الأمريكية للأجسام الاصطناعية الموجودة في المدار هي 58229/1998–067WC، كما أكد ذلك عالم الفلك الشهير جوناثان ماكدويل.

إلا أن هذه الظاهرة ليست غير مسبوقة. في عام 2008، أطلقت رائدة الفضاء ناسا هيديماري ستيفانيشين بايبر عن غير قصد حقيبة قفل للطاقم أثناء سير في الفضاء للصيانة، وهو ما يشبه حادثة مماثلة وقعت قبل عدة سنوات شارك فيها رائدا الفضاء شين كيمبرو وبيغي ويتسون، اللذان تخبطتا في حقيبة تحتوي على درع مهم من حطام القماش. وعلى الرغم من أن هذه الأجسام تنضم إلى مجموعة الحطام الفضائي المتزايدة باستمرار، إلا أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا. في الواقع، من المتوقع أن تحترق مجموعة الأدوات الخاصة بهذا الشهر عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض عندما تصل إلى ارتفاع حوالي 70 ميلاً.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سبب طفو مجموعة الأدوات عبر مدار أرضي منخفض؟

ج: تم إسقاط مجموعة الأدوات عن طريق الخطأ من قبل رائدي فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا أثناء السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

س: هل يمكن رؤية مجموعة الأدوات من الأرض؟

ج: نعم، يمكن رؤية مجموعة الأدوات من الأرض بمساعدة المنظار.

س: ما هي تكلفة استبدال حقيبة قفل الطاقم؟

ج: تبلغ التكلفة التقديرية لاستبدال حقيبة قفل الطاقم حوالي 17,000 دولار.

س: هل مجموعة الأدوات خطيرة؟

ج: إن مجموعة الأدوات، إلى جانب الأشياء الأخرى التي أطلقها رواد الفضاء في الفضاء، لا تشكل أي خطر كبير. ومن المتوقع أن يحترق عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.