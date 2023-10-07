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رواد فضاء ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية يعتزمون إجراء عمليات سير في الفضاء لإجراء الأبحاث والتحديثات على محطة الفضاء الدولية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 7، 2023
رواد فضاء ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية يعتزمون إجراء عمليات سير في الفضاء لإجراء الأبحاث والتحديثات على محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن رائدي فضاء ناسا، لورال أوهارا وجاسمين مقبلي، إلى جانب رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغينسن، سيقومان بأنشطة خارج المركبة، أو عمليات سير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) إجراء البحوث وتنفيذ ترقيات الأنظمة المختلفة.

خلال أول سير في الفضاء في 12 أكتوبر، سيقوم أوهارا وموغينسن بالتحقيق في احتمال وجود كائنات حية دقيقة على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية. سيقومون بجمع عينات من الميكروبات من مواقع محددة في المحطة وتحليلها لتحديد أنواع الميكروبات التي يمكن أن تعيش في بيئة الفضاء القاسية. يهدف هذا البحث إلى تقليل التلوث البشري في البعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ. وإلى جانب ذلك، سيقومون أيضًا باستبدال كاميرا عالية الوضوح وإجراء مهام الصيانة استعدادًا للسير في الفضاء في المستقبل.

أما عملية السير الثانية في الفضاء، المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر، فستشمل أوهارا ومغبيلي. وسيقومون بإجراء أعمال الصيانة خارج المحطة، بما في ذلك إزالة معدات الاتصالات اللاسلكية المعطلة وتركيب مكونات جديدة للمصفوفة الشمسية.

خلال كلتا السيرتين في الفضاء، سيتم ربط رواد الفضاء بشكل آمن بالمحطة من أجل السلامة. سيتم توفير التوجيه من قبل رائد الفضاء ناسا جوناثان يونغ كيم من مركز التحكم في المهمة. سيرتدي أوهارا وموغبيلي بدلات فضائية مختلفة، حيث يرتدي أوهارا بدلة بخطوط حمراء ويرتدي موغنسن بدلة غير مميزة.

تمثل عمليات السير في الفضاء هذه أول تجربة على الإطلاق لأوهارا ومغبيلي وموغينسن. سيتم بث الأنشطة مباشرة على موقع ناسا الإلكتروني وتلفزيون ناسا وتطبيق ناسا.

مصادر:
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)
– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

By مامفو بريشيا

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