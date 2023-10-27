رواد الفضاء يختبرون كاميرا قمرية ثورية قبل المهمة القمرية لعام 2025

تستعد وكالة ناسا لخطة طموحة لهبوط رواد فضاء على سطح القمر في عام 2025، مما يمثل أول وجود بشري على سطح القمر منذ أكثر من خمسة عقود. وكجزء من الاستعدادات، يقوم رواد الفضاء حاليًا باختبار "كاميرا القمر" الرائدة التي من المقرر أن تحدث ثورة في استكشاف القمر.

توفر الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)، التي طورتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بالتعاون مع وكالة ناسا، جودة صورة أعلى بكثير من الكاميرات المستخدمة خلال مهام أبولو. تم إنشاء HULC من عدسات حديثة وكاميرات احترافية بدون مرايا جاهزة للاستخدام، ويمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة.

مع أخذ درجات الحرارة القصوى والغبار القمري الخطير في الاعتبار، تم تغليف HULC بغلاف قماشي واقٍ. ويتضمن الغلاف أزرارًا مصممة خصيصًا تتيح لرواد الفضاء تشغيل الكاميرا أثناء ارتداء القفازات الفضائية، مما يضمن سلامتهم.

رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، المشهور بصوره المذهلة للأرض المأخوذة من محطة الفضاء الدولية (ISS)، هو من بين فريق الاختبار. انضمت جيسيكا ويتنر المرشحة لرائد فضاء ناسا وتاكويا أونيشي من وكالة الفضاء اليابانية، إلى وضع بيسكيه الكاميرا بدقة خلال خطواتها في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت بإسبانيا. يحاكي الاختبار الظروف الصعبة التي ستواجهها الكاميرا على القمر، بما في ذلك ضوء النهار والكهوف البركانية المظلمة.

تعد سهولة استخدام الكاميرا أولوية قصوى لفريق ناسا. وشدد جيريمي مايرز، قائد كاميرا HULC في ناسا، على أهمية التصميم البديهي وسهل الاستخدام الذي لن يثقل كاهل رواد الفضاء. الكاميرا هي مجرد واحدة من الأدوات العديدة التي سيستخدمها رواد الفضاء خلال مهماتهم القمرية.

تحت إشراف فريق من كبار علماء الكواكب، يتم تقييم جودة صورة الكاميرا بدقة. ويتأكد العلماء من أن الكاميرا ستنتج صورًا بالدقة المناسبة وعمق المجال والتعرض، مما يوفر رؤى علمية قيمة.

وبينما تخضع الكاميرا لمزيد من الاختبارات وتتلقى التحسينات، يتطلع الفريق إلى نشرها في المهمة القمرية. سيتم استكشاف الأغطية والتصميمات الواقية الإضافية قبل تثبيت الكاميرا على المحطة الفضائية.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من كاميرا القمر؟

وتم تصميم كاميرا القمر لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة خلال المهام القمرية القادمة في عام 2025. وستوفر لرواد الفضاء أداة ثورية لتوثيق مغامراتهم على سطح القمر.

من هو مخترع كاميرا القمر؟

تم تطوير كاميرا القمر، المعروفة باسم الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)، من خلال التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا.

ما هي التحديات التي تواجهها كاميرا القمر؟

تحتاج كاميرا القمر إلى تحمل درجات الحرارة القصوى في الفضاء والغبار القمري الخطير. لقد تم وضعه داخل غلاف قماشي واقٍ ويتميز بأزرار مصممة خصيصًا للسماح بالتشغيل باستخدام قفازات الفضاء.

من هم مختبرو كاميرا القمر؟

ويضم فريق الاختبار رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، والمرشحة لرائد فضاء ناسا جيسيكا ويتنر، وتاكويا أونيشي من وكالة الفضاء اليابانية. إنهم مسؤولون عن تقييم أداء الكاميرا في البيئات الشبيهة بالقمر.

ما هو محور تطوير الكاميرا؟

ويركز تطوير الكاميرا على سهولة الاستخدام وإنتاج صور عالية الجودة. تهدف وكالة ناسا إلى إنشاء كاميرا بديهية يسهل على رواد الفضاء تشغيلها، مع التعاون مع علماء الكواكب لضمان استيفاء الصور للمعايير العلمية.

مصادر: ESA, وكالة ناسا