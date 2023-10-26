تم اختبار الكاميرا القمرية المحمولة الجديدة لمهمات القمر

خضعت كاميرا جديدة تمامًا طورتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا لاختبارات ناجحة في بيئات شبيهة بالقمر على الأرض. تم اختبار الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)، المصنوعة من الكاميرات الجاهزة، في لانزاروت بإسبانيا، كجزء من برنامج PANGEA التدريبي.

استعدادًا لمهمة Artemis 3 القادمة لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر في عام 2025، قام رواد الفضاء من الطاقم الدولي بمحاكاة السيناريوهات القمرية لتقييم قدرات الكاميرا. وتضمنت هذه السيناريوهات ضوء النهار الواسع والكهوف البركانية المظلمة، والتي توفر ظروفًا قاسية مماثلة لتلك الموجودة على القمر.

تم تعديل كاميرات HULC لتحمل البيئة القمرية القاسية، مثل التغيرات الحرارية الشديدة، ونقص الضغط الجوي، وتأثيرات الإشعاع، والغبار القمري الكاشط. تم تجهيز الكاميرا ببطانية واقية للحماية من الغبار والحرارة، وتتميز بأزرار مريحة مصممة لمساعدة رواد الفضاء الذين سيرتدون قفازات وبدلات فضائية ضخمة.

كان الهدف الرئيسي من الاختبار هو اختيار العدسات الأكثر ملاءمة والإعدادات المقابلة. وباستخدام الكاميرا في الميدان، تمكن الفريق من التأكد من أن الصور تتمتع بالدقة الصحيحة وعمق المجال والتعرض لتحقيق أقصى قدر من النتائج العلمية.

بالمقارنة مع الكاميرات المستخدمة خلال مهمة أبولو 11، ستكون كاميرا HULC أول كاميرا محمولة بدون مرآة تستخدم في الفضاء. وعلى عكس سابقاتها، ستوفر كاميرا Artemis جودة صورة فائقة في ظروف الإضاءة المنخفضة والقدرة على تسجيل الفيديو.

ومن المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات للنموذج الأولي للكاميرا القمرية، مع خطط لإرسال نسخة إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب إضافية في المدار. سيستمر تصميم الكاميرا وواجهتها في التطور لتحسين أدائها في مهمة Artemis 3.

أسئلة وأجوبة

لماذا يتم اختبار الكاميرا في بيئات شبيهة بالقمر على الأرض؟

ويتيح اختبار الكاميرا في سيناريوهات محاكاة قمرية لرواد الفضاء تقييم قدراتها والتأكد من قدرتها على تحمل الظروف القاسية على القمر.

كيف سيتم استخدام الكاميرا خلال البعثات المستقبلية إلى القمر؟

ستلعب الكاميرا دورًا حاسمًا في توثيق الاكتشافات العلمية خلال المهام القمرية المستقبلية. وسيسمح لرواد الفضاء بالتقاط صور تفصيلية للمناظر الطبيعية للقمر وتسجيل الفيديو للمساعدة في أبحاثهم.

ما هي التعديلات التي تم إجراؤها على الكاميرات الجاهزة للظروف القمرية؟

وتم تعديل الكاميرات لتتحمل التغيرات الحرارية، ونقص الضغط الجوي، وتأثيرات الإشعاع، والغبار القمري الكاشط. وقد تم تجهيزها ببطانية واقية للحماية من الغبار والحرارة وأزرار مريحة لسهولة الاستخدام مع القفازات والبدلات الفضائية الضخمة.

كيف يمكن مقارنة كاميرا HULC بالكاميرات المستخدمة خلال مهمة أبولو 11؟

تعد كاميرا HULC أول كاميرا محمولة بدون مرآة يتم استخدامها في الفضاء. فهو يوفر جودة صورة فائقة في ظروف الإضاءة المنخفضة والقدرة على تسجيل الفيديو، وهو ما كانت تفتقر إليه كاميرات عصر أبولو.