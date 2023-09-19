رواد الفضاء يستعدون للعودة إلى الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

يعيش رواد الفضاء فرانك روبيو من وكالة ناسا، وديمتري بيتلين وسيرجي بروكوبييف من روسيا، ويعملون على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لمدة عام منذ سبتمبر 2022. وبسبب حدث غير متوقع، تأخرت عودتهم لمدة 180 يومًا. وبينما يستعدون للعودة إلى الأرض في 27 سبتمبر، جرب رواد الفضاء بدلة الضغط للجزء السفلي من الجسم المعروفة باسم بدلة تشيبيس لمساعدتهم على التكيف مع الجاذبية بسرعة أكبر.

تتسبب الفترات الطويلة في الجاذبية الصغرى في تجمع سوائل الجسم في الجزء العلوي من الجسم، مما يجعل من الصعب على رواد الفضاء المشي بشكل طبيعي عند عودتهم إلى الأرض. تطبق بدلة Chibis ضغطًا سلبيًا على الجزء السفلي من الجسم، مما يمنع السوائل من التجمع في الجزء العلوي من الجسم ويساعد في عملية إعادة التأقلم. وقد استخدم رواد الفضاء الروس هذه البدلة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وهي تُستخدم الآن بانتظام في المهمات للمساعدة في إعداد رواد الفضاء للعودة إلى الأرض.

وبالإضافة إلى بدلة تشيبيس، يتعين على رواد الفضاء ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين على الأقل يوميًا على متن محطة الفضاء الدولية لضمان تدفق الدم بشكل سليم والحفاظ على كتلة العضلات. يمكن أن يكون للسفر إلى الفضاء لفترات طويلة آثار صحية طويلة المدى، بما في ذلك ضعف البصر وفقدان كثافة العظام. وشهد رائد الفضاء سكوت كيلي، الذي قضى 520 يوما في محطة الفضاء الدولية، تغيرات في رؤيته وانكماشا في قلبه بنسبة 25%.

وعند عودتهم، سيخضع رواد الفضاء لبرنامج إعادة تأهيل واسع النطاق لإعادة التكيف مع جاذبية الأرض. سيسجل فرانك روبيو رقما قياسيا أمريكيا جديدا لأطول رحلة فضائية، حيث أكمل 371 يوما متتاليا في الفضاء. يحمل رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف الرقم القياسي العالمي لأطول إقامة فردية في الفضاء، حيث أمضى 437 يومًا في محطة مير الفضائية.

المصادر: ناسا، ناسا لرحلات الفضاء، ذا ناشيونال

التعاريف:

- محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية معيارية في مدار أرضي منخفض تعمل كمشروع تعاوني متعدد الجنسيات بين ناسا وروسكوزموس ووكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا ووكالة الفضاء الكندية.

- بدلة تشيبيس: بدلة ضغط للجزء السفلي من الجسم يستخدمها رواد الفضاء الروس لمنع تجمع السوائل في الجزء العلوي من الجسم والمساعدة في إعادة التكيف مع الجاذبية.

– الجاذبية الصغرى: الحالة التي تحدث في الفضاء حيث تقل قوة الجاذبية بشكل كبير، مما يؤدي إلى بيئة انعدام الوزن.

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وكالة الفضاء المدنية الأمريكية.

– روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية في البلاد.

– مير: محطة فضائية أدارها الاتحاد السوفييتي ثم روسيا من عام 1986 إلى عام 2001.

– ذا ناشيونال : نشرة إخبارية إماراتية.