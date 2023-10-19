إمكانات طحلب البط: نبات مثالي للنمو بين النجوم في الفضاء

تعد زراعة النباتات في الفضاء أمرًا بالغ الأهمية للبعثات الفضائية المستقبلية. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه زراعة النباتات في غياب الجاذبية والموارد المحدودة تجعل الأمر صعبًا للغاية. يعد الاعتماد الحالي على شحنات الأطعمة المجففة لرواد الفضاء أمرًا مكلفًا وغير عملي للمهام طويلة الأمد.

ولمعالجة هذه المشكلة، يشير الباحثون في مركز التميز للنباتات الفضائية في أستراليا إلى أن طحلب البط قد يكون النبات الأكثر عملية للنمو في الفضاء، وخاصة لإنتاج البروتين. طحلب البط هو نبات صغير ينمو على سطح الماء، ويوجد عادة في المستنقعات أو البرك. يمكن أن ينتج بروتينًا بنسبة 40٪ أكثر من فول الصويا في نفس المساحة وقد تم استهلاكه في بعض البلدان مثل لاوس وتايلاند.

إن قدرة Duckweed على النمو بسرعة بكميات كبيرة تجعلها مثالية للنمو بين النجوم. ويمكن زراعته في المزارع العمودية، مما يؤدي إلى الاستفادة القصوى من المساحة المحدودة. تؤكد الأستاذة المشاركة جيني مورتيمر على أهمية النباتات الصغيرة التي يمكن تكديسها على الرفوف لتحسين كفاءة المساحة.

ومع ذلك، هناك تحديات مرتبطة بالنمو السريع للنبات، مثل إنتاج الأكسجين الزائد. ويتصور مركز Plants for Space أيضًا استخدامات أخرى لطحلب البط، مثل إمكانية استخدامه في الحاويات وإعادة تدويره لأغراض مستدامة.

أحد الأمور المثيرة للقلق بشأن طحلب البط هو افتقاره إلى الطعم، لكن العلماء يعملون على إضافة نكهة لتحسين استساغته. يهدف مركز النباتات من أجل الفضاء إلى تعديل النباتات المزروعة في الفضاء وراثيًا لتحقيق أقصى قدر من التطبيق العملي وتكييفها مع الموارد المحدودة المتاحة لرواد الفضاء.

هناك اعتبار آخر عند زراعة النباتات في الفضاء وهو التأثير النفسي للطعام. غالبًا ما يعاني رواد الفضاء من فقدان حوالي 20% من وزن الجسم بسبب انخفاض الشهية الناجم عن الوجبات المجففة غير الملهمة التي يتم تناولها عادةً في الفضاء. ولذلك، فإن إدراج الأطعمة اللذيذة مثل الفراولة والتفاح أمر ضروري.

ومع تقدم الأبحاث، من المأمول أن تتم زراعة مجموعة واسعة من النباتات في الفضاء، ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الغذائية والنفسية لرواد الفضاء. يعترف مركز النباتات من أجل الفضاء بأن تربية النباتات خصيصًا لظروف الفضاء هي مجال تركيز جديد نسبيًا ويحمل وعدًا لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

المصدر: أخبار هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).