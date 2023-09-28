رائد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس يعودون إلى وطنهم بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

عاد رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بأمان إلى الأرض بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. وهبط الثلاثي المكون من رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو ورائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، في منطقة نائية في كازاخستان في كبسولة سويوز. تضررت رحلتهم الأصلية بسبب الحطام الفضائي، مما دفعهم إلى تمديد مهمتهم إلى 371 يومًا.

يحمل فرانك روبيو الآن الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله مارك فاندي هاي. ومع ذلك، فإن الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية لا يزال يخص روسيا، حيث بلغت مدتها 437 يومًا، والذي تم تسجيله في منتصف التسعينيات.

تمت رحلة العودة باستخدام كبسولة سويوز بديلة، حيث تضررت الكبسولة الأصلية وفقدت كل سائل التبريد. يشتبه المهندسون الروس في أن الحطام الفضائي قد ثقب مشعاع الكبسولة الأصلية. نظرًا للقلق بشأن سلامة الأجهزة الإلكترونية والركاب، تم اتخاذ القرار بإعادة الكبسولة فارغة.

وصل بدلاء رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقرب من أسبوعين، مما وضع حدًا لمغامرتهم غير المتوقعة. وأعرب القائد الجديد للمحطة الفضائية أندرياس موجينسن عن ارتياحه لعودتهم سالمين.

عند الهبوط في كازاخستان، تم انتشال رواد الفضاء بطائرة هليكوبتر وأعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى الأرض. وقال فرانك روبيو، وهو أيضًا طبيب بالجيش وطيار مروحية، إن الجانب النفسي لقضاء مثل هذا الوقت الطويل في الفضاء كان أصعب مما كان متوقعًا. على الرغم من عدم وجود معالم عائلية مهمة، فقد أكمل رواد الفضاء مهمتهم بنجاح، حيث قطعوا 157 مليون ميل ودوروا حول الأرض حوالي 6,000 مرة.

مصادر:

- رائد فضاء ناسا ورائدا فضاء روسيان يعودان من الفضاء بعد 371 يوما

- كبسولة سويوز الفضائية تحمل رقماً قياسياً يعود رائد فضاء ناسا إلى الأرض بأمان