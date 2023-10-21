طاقم البعثة 70 يستعد للسير في الفضاء على محطة الفضاء الدولية

يستعد طاقم البعثة 70 على محطة الفضاء الدولية (ISS) لسلسلة من عمليات السير في الفضاء، بالإضافة إلى الاستعداد للمهام الخاصة المستقبلية. أمضى رائدا الفضاء لورال أوهارا وياسمين مقبلي وقتهما في تنظيم الأدوات وفحص الأجهزة استعدادًا للسير في الفضاء القادم في 30 أكتوبر. وخلال السير في الفضاء، سيقومان بإزالة المعدات الإلكترونية واستبدال أجهزة المجموعة الشمسية في المختبر المداري.

وفي الوقت نفسه، درس رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مناورات تشغيل الذراع الروبوتية Canadarm2، والتي سيتم استخدامها أثناء السير في الفضاء للصيانة. كما قام أيضًا بتعبئة سفينة الشحن الفضائية Cygnus بالقمامة والمعدات المهملة وأعد البضائع للتحميل في مهمة الشحن SpaceX Dragon القادمة، المقرر إطلاقها في 5 نوفمبر.

اختبر القائد أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كاميرا متخصصة يمكنها التقاط الصور بمعدل 100,000 إطار في الثانية. استخدم الكاميرا لتصوير العواصف الرعدية ونشاطها الكهربائي، مما ساهم في المعرفة الجوية والتطبيقات الفضائية المستقبلية.

بالإضافة إلى الاستعدادات للسير في الفضاء، أمضى رائدا الفضاء أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب اليوم في الاستعداد للسير في الفضاء، المقرر إجراؤه في 25 أكتوبر. وقد تدربوا على مهام السير في الفضاء التي سيؤدونها داخل غرفة معادلة الضغط في بويسك أثناء ارتداء بدلاتهم الفضائية من أورلان.

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي مشروع مشترك بين خمس وكالات فضائية: ناسا (الولايات المتحدة الأمريكية)، روسكوزموس (روسيا)، جاكسا (اليابان)، وكالة الفضاء الأوروبية (أوروبا)، ووكالة الفضاء الكندية (كندا). وهو بمثابة مختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. وكالة ناسا، التي تأسست عام 1958، تقوم بإجراء الأبحاث وتطوير التكنولوجيا وإطلاق مهمات لاستكشاف ودراسة الأرض والنظام الشمسي والكون. وكالة استكشاف الفضاء اليابانية مسؤولة عن البحث وتطوير التكنولوجيا وإطلاق الأقمار الصناعية، وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتنسيق الأنشطة الفضائية في أوروبا، وتصميم وبناء وإطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للبحث العلمي ومراقبة الأرض.

مصادر:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): وكالة ناسا

- ناسا: ناسا

- جاكسا: جاكسا

– سبيس إكس: سبيس إكس

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA): ESA

- روسكوزموس: روسكوزموس