يعود رائد فضاء ناسا إلى الأرض بعد تسجيل رقم قياسي قدره 371 يومًا في الفضاء

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو بأمان إلى الأرض بعد أن أمضى 371 يومًا في الفضاء، وهو رقم قياسي. هبط روبيو، مع رائدي فضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، جنوب شرق جيزكازجان، كازاخستان، بمساعدة المظلة. بعد إجراء الفحوصات الطبية بعد الهبوط، سيعود الطاقم إلى كاراجاندا قبل أن يستقل روبيو طائرة ناسا عائداً إلى هيوستن، حيث سيجتمع مع عائلته.

كانت إقامة روبيو الطويلة في الفضاء غير متوقعة، حيث أدت الصعوبات الفنية إلى تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء سويوز. ولضمان سلامة الطاقم، كان لا بد من إرسال مركبة فضائية مختلفة إلى المحطة الفضائية، مما تسبب في تأخير عودة روبيو. مع إجمالي 371 يومًا في الفضاء، تجاوز روبيو الآن الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله مارك فاندي هاي.

هذه المهمة الممتدة ليست مجرد علامة فارقة، ولكنها تساهم أيضًا بشكل كبير في فهمنا للمهام الفضائية طويلة الأمد. صرح بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، أن مساهمة روبيو توفر رؤى قيمة حيث تخطط الوكالة لمهام استكشاف مستقبلية إلى القمر من خلال برنامج أرتميس وما بعده إلى المريخ.

خلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، أجرى روبيو تحقيقات علمية مختلفة. وشملت أبحاثه دراسة تكيف البكتيريا مع رحلات الفضاء وتأثيرات التمارين الرياضية على فسيولوجيا الإنسان خلال المهام الطويلة الأمد. كما سمحت المهمة للباحثين بمراقبة تأثير رحلات الفضاء الطويلة على جسم الإنسان.

طوال فترة إقامته، أكمل روبيو ما يقرب من 6,000 دورة حول الأرض وسافر أكثر من 157 مليون ميل، أي ما يعادل حوالي 328 رحلة إلى القمر والعودة. تمثل مهمة تسجيل الأرقام القياسية هذه إنجازًا كبيرًا لناسا وتؤكد التزام الوكالة بالاستكشاف والاكتشاف في الفضاء الخارجي.

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