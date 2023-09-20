رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو يستعد للعودة إلى وطنه بعد رحلة فضائية حطمت الأرقام القياسية

من المقرر أن يعود رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو إلى الأرض بعد إكمال أطول رحلة فضائية يقوم بها أمريكي. وحطم الرقم القياسي السابق لأطول رحلة فضائية مستمرة لأميركي في 11 سبتمبر وسيكمل سنة كاملة في الفضاء يوم الخميس. أعرب روبيو عن توقعه للم شمله مع عائلته والاستمتاع بالطعام الطازج وتجربة الصمت عند وصوله.

في الأصل، كان من المقرر أن يقوم روبيو بمهمة مدتها ستة أشهر، لكن الخطط تغيرت بسبب تسرب سائل التبريد الذي تم اكتشافه في مركبة الفضاء سويوز. وأدى ذلك إلى تأخير وتمديد إقامته في محطة الفضاء الدولية إلى عام. واعترف روبيو بأن قضاء عام بعيدًا عن أحبائهم كان له أثر نفسي، مشددًا على أهمية البقاء قويًا عقليًا في "البيئة التي لا ترحم" في المحطة الفضائية.

خلال فترة وجوده في الفضاء، عمل روبيو على مشاريع علمية مختلفة، بما في ذلك دراسة كيفية تكيف البكتيريا مع رحلات الفضاء وكيف تؤثر التمارين الرياضية على البشر خلال المهام الطويلة الأمد. وكان من بين مشاريعه المفضلة دراسة نمو وتطور نبات الطماطم، والذي يمكن أن يوفر رؤى لزراعة المحاصيل على نطاق أوسع في الفضاء.

وتحدث روبيو أيضًا عن الصداقة الحميمة على متن المحطة الفضائية والدعم المقدم للوافدين الجدد. وأعرب عن امتنانه للإرشادات التي قدمها زملاؤه في الطاقم لتعلم المهام الأساسية في بيئة الفضاء الفريدة.

قبل أن يصبح رائد فضاء، خدم روبيو في الجيش الأمريكي ودرس في كلية الطب. وأعرب عن حماسته وعدم يقينه بشأن عودته إلى الأرض، حيث سيحتاج جسده إلى وقت للتأقلم مع تأثيرات الجاذبية بعد فترة طويلة من انعدام الجاذبية.

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