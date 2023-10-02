رائدة الفضاء سامانثا كريستوفوريتي توضح كيفية شرب القهوة في الفضاء

يُظهر مقطع فيديو شاركته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) رائدة الفضاء سامانثا كريستوفوريتي وهي توضح كيفية استهلاك القهوة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). احتفالاً باليوم العالمي للقهوة في الأول من أكتوبر، يوضح كريستوفوريتي العملية الفريدة لشرب القهوة في الفضاء.

يبدأ الفيديو بمحاولة كريستوفوريتي شرب القهوة من فنجان عادي، لكنه لا يتدفق بسبب انعدام الجاذبية. ثم تقوم بعد ذلك باسترداد كوب مصمم خصيصًا يُعرف باسم "كوب الفضاء". يسكب كريستوفوريتي القهوة في كوب الفضاء ويشربها بنجاح.

يعد كوب الفضاء المصمم خصيصًا جزءًا من تحقيقات المشروبات الشعرية التي أجرتها وكالة ناسا. تجمع أكواب الجاذبية الصغرى هذه بيانات عن الحركة السلبية للسوائل المعقدة وتساعد المهندسين على فهم فيزياء السوائل الشعرية. يستخدم التصميم الفريد للكوب التوتر السطحي وظروف البلل والهندسة الخاصة لتوصيل السائل إلى حافة الكوب.

وقد حصد الفيديو، الذي تمت مشاركته في 1 أكتوبر، ما يقرب من 240,000 ألف مشاهدة وأكثر من 1,900 إعجاب. وعلق المشاهدون على العرض الرائع، حيث أعرب أحد مستخدمي إنستغرام عن رغبته في تناول القهوة في وقت متأخر من الليل بعد مشاهدة الفيديو.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ناسا

بشكل عام، يقدم الفيديو نظرة مثيرة للاهتمام حول التحديات التي يواجهها رواد الفضاء عند تناول المشروبات اليومية في الفضاء، ويسلط الضوء على الحلول المبتكرة التي تم تطويرها للتغلب على هذه العقبات.