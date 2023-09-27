فرانك روبيو يسجل رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية لأميركي

أصبح طبيب الجيش ورائد الفضاء في ناسا فرانك روبيو هو الأمريكي الذي قضى أطول أيام متتالية في الفضاء. كان من المقرر في الأصل أن تستمر مهمة روبيو إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر، ولكن تم تمديدها إلى 371 يومًا بسبب تسرب سائل التبريد في مركبة العودة. وهبط روبيو ورفيقاه الروسيان سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين في كازاخستان في 21 سبتمبر 2022، إيذانا بنهاية مهمتهم التاريخية.

سمحت المدة الممتدة لبقاء روبيو في الفضاء بتجاوز الرقم القياسي الأمريكي السابق الذي سجله مارك فاندي هي، الذي أمضى 355 يومًا في الفضاء. كما تجاوز إنجاز روبيو الرقم القياسي العالمي الإجمالي للأيام المتتالية التي قضاها في الفضاء، والذي يحمله رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف بـ 437 يومًا.

قبل انضمامه إلى ناسا، عمل روبيو كطبيب بالجيش وطيار مروحية. خلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، أجرى روبيو تجارب علمية مختلفة وشارك في ثلاث عمليات سير في الفضاء. ركز بحثه على دراسة كيفية تكيف البكتيريا مع رحلات الفضاء ودراسة تقنيات التمارين الرياضية للحفاظ على الصحة البدنية في الفضاء.

وأعرب روبيو عن امتنانه لفرصة التعاون مع المجموعة المتنوعة من رواد الفضاء خلال مهمته، مشيرًا إلى أنهم يحتلون مكانًا خاصًا في قلبه. عند عودته إلى الأرض، سيتم نقل روبيو ورفاقه إلى هيوستن، تكساس، حيث يقيم روبيو مع عائلته.

تسلط مهمة روبيو التي حطمت الأرقام القياسية الضوء على تفاني رواد الفضاء في تطوير المعرفة العلمية والاستكشاف خارج حدود الأرض.

المصادر: وكالة أسوشيتد برس، Astronomy.com