رائد الفضاء فرانك روبيو يحطم الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية لرائد فضاء أمريكي

سجل رائد الفضاء فرانك روبيو رقما قياسيا جديدا لأطول مهمة فضائية لرائد فضاء أمريكي. لقد ظل في مدار أرضي منخفض لأكثر من 355 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله رائد الفضاء المتقاعد في ناسا مارك فاندي هاي. روبيو موجود حاليًا في محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن يصل إلى إنجاز آخر في غضون أسابيع قليلة عندما يقضي 371 يومًا على الأقل في المدار، ليصبح أول أمريكي يقضي أكثر من سنة تقويمية في الجاذبية الصغرى.

لم تكن مهمة روبيو تهدف في الأصل إلى تحطيم الأرقام القياسية. كان من المقرر في البداية أن يقوم هو وزملاؤه بمهمة مدتها ستة أشهر، لكن تسرب سائل التبريد في مركبتهم الفضائية أجبرهم على تمديد إقامتهم. اعتبرت المركبة الفضائية غير آمنة للعودة إلى الوطن، لذلك تم تأجيل موعد عودة روبيو إلى سبتمبر. سيتم إطلاق مركبة فضائية بديلة بطاقم جديد، مما يسمح لروبيو بالعودة إلى الأرض.

واحتفالًا بإنجازه، سجل روبيو محادثة مع فاندي هاي، والتي ستبثها وكالة ناسا. وأشادت الوكالة بتفاني روبيو وأقرت بدوره في تمهيد الطريق للأجيال القادمة من رواد الفضاء.

في حين أن إقامة روبيو التي تبلغ 371 يومًا لن تحطم الرقم القياسي العالمي لأطول مهمة فضائية، إلا أنها تعد علامة فارقة. ويحمل الرقم القياسي حاليا رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف، الذي أمضى 437 يوما متواصلا في المدار على متن محطة مير الفضائية الروسية. ومع ذلك، فإن إنجاز روبيو يمثل خطوة أخرى إلى الأمام لرواد الفضاء الأمريكيين.

الرقم القياسي الأمريكي لأكبر عدد من الأيام المتتالية في الفضاء كان يحمله في السابق فاندي هاي، الذي قام بتمديد مهمته لاستيعاب أفراد الطاقم الإضافيين. الرقم القياسي لأكبر عدد من الأيام التراكمية في الفضاء يحمله رائد الفضاء الروسي جينادي بادالكا، في حين تحمل بيجي ويتسون الرقم القياسي لأكبر عدد من الأيام التراكمية في الفضاء من قبل رائد فضاء أمريكي.

كانت رحلة روبيو إلى المحطة الفضائية جزءًا من اتفاقية تبادل الطاقم بين ناسا وروسكوزموس. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل الشراكة بين الولايات المتحدة وروسيا حيوية لمواصلة استكشاف الفضاء.

مصادر:

- مقالة سي إن إن: [أضف عنوان URL]

– بيان ناسا: [أضف URL]