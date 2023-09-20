رائد الفضاء فرانك روبيو يتأمل في الإقامة الممتدة في محطة الفضاء الدولية

كشف رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي من المقرر أن يعود إلى الأرض الأسبوع المقبل بعد إقامة لمدة عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، أنه كان سيرفض هذه الفرصة لو كان على علم بذلك مسبقًا. كان من المقرر أصلاً أن يقوم روبيو ورفاقه بمهمة مدتها ستة أشهر، إلا أنهم اضطروا إلى تمديد إقامتهم بسبب مشكلة مع سفينة العبّارة سويوز.

وأشار روبيو إلى الأحداث والالتزامات العائلية باعتبارها السبب الرئيسي لتردده الأولي. ومع ذلك، بمجرد أن بدأ التدريب على المهمة، أصبح روبيو ملتزمًا بها. واعترف بالتضحيات التي تأتي مع كونك جزءًا من مهمات فضائية طويلة الأمد، وخاصة الوقت الذي تقضيه بعيدًا عن العائلة.

خلال إقامته الطويلة في محطة الفضاء الدولية، غاب روبيو عن معالم عائلية مهمة، مثل السنة الأولى لابنته في الأكاديمية البحرية الأمريكية والسنة الأولى لابنه في ويست بوينت. ومع ذلك، ظل روبيو وزملاؤه يركزون على مهمتهم. لقد فهموا أن التضحيات ضرورية في بعض الأحيان لضمان نجاح المهمة.

كان تمديد إقامتهم نتيجة لضرب نيزك صغير بمركبتهم الفضائية سويوز في ديسمبر، مما تسبب في أضرار تتطلب إطلاق مركبة فضائية بديلة. كان قرار تمديد المهمة لمدة ستة أشهر إضافية صعبًا بالنسبة لروبيو وعائلته، لكنهم قد تصالحوا بالفعل مع الوضع.

ومن المقرر أن يعود روبيو مع زملائه في الطاقم سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الأرض يوم الأربعاء. ستكون هذه المهمة التي تستغرق 371 يومًا أطول رحلة منفردة لرائد فضاء أمريكي وثالث أطول رحلة في تاريخ الفضاء. وبعد الفحوصات الطبية الأولية والتواصل مع عائلاتهم، سيعود روبيو إلى هيوستن بينما سيتوجه بروكوبيف وبتيلين إلى ستار سيتي بالقرب من موسكو.

بشكل عام، كانت إقامة روبيو الطويلة في محطة الفضاء الدولية تجربة مليئة بالتحديات ولكنها مرضية، مما سلط الضوء على التفاني والتضحيات المطلوبة لرواد الفضاء لتنفيذ مهامهم بنجاح في الفضاء.

التعاريف:

– سفينة العبارة سويوز: مركبة فضائية تستخدمها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

- النيزك الصغير: جسيم صغير من الحطام الفضائي، لا يزيد حجمه في الغالب عن حبة الرمل، ويمكن أن يسبب ضررًا للمركبة الفضائية.

مصادر: وكالة ناسا