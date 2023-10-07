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يستعد اثنان من أفراد طاقم البعثة المكونة من 70 شخصًا للسير في الفضاء لجمع عينات من الميكروبات

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 7، 2023
يستعد اثنان من أفراد طاقم البعثة المكونة من 70 شخصًا للسير في الفضاء لجمع عينات من الميكروبات

يستعد مهندس الطيران في ناسا لورال أوهارا وقائد المحطة الفضائية أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للسير في الفضاء في 12 أكتوبر. الهدف الأساسي من هذه الرحلة هو جمع عينات ميكروبية من الجزء الخارجي لمحطة الفضاء الدولية (محطة الفضاء الدولية). ستوفر هذه العينات رؤى قيمة حول أنواع الميكروبات التي يمكنها البقاء في فراغ الفضاء.

خلال عملية السير في الفضاء التي تستغرق ست ساعات، سيقوم أوهارا وموغينسن بجمع العينات بعناية، والتي سيتم معالجتها من قبل العلماء عند عودتهم إلى الأرض. ومن خلال تحليل هذه الميكروبات، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل لمرونة هذه الكائنات الصغيرة وقدرتها على التكيف في البيئات القاسية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء عملية سير ثانية في الفضاء في 20 أكتوبر، حيث ستغامر أوهارا بالخروج إلى جانب رائدة الفضاء ياسمين مقبلي من وكالة ناسا. هذه المرة، سيكون التركيز على صيانة الأجهزة الأساسية في المحطة الفضائية. سيقضي الثنائي ما يقرب من ست ساعات ونصف الساعة في فراغ الفضاء، حيث يقومان بإزالة واستبدال معدات الاتصالات اللاسلكية المعيبة وتركيب أجهزة جديدة للمصفوفة الشمسية.

وللتحضير لهذه الرحلات في الفضاء، كان رواد الفضاء على اتصال وثيق مع المتخصصين على الأرض. وفي يوم الجمعة، استعرضوا إجراءات السير في الفضاء القادمة وتعرفوا على أنشطة الروبوتات اللازمة لدعم رحلة أخذ العينات الميكروبية.

تمثل عمليات السير في الفضاء هذه مساهمات مهمة في فهمنا لبيئة الفضاء الخارجي وإمكانية بقاء الميكروبات والتكيف معها. ولن تفيد البيانات التي تم جمعها البعثات الفضائية المستقبلية فحسب، بل ستساهم أيضًا في معرفتنا بكيفية ازدهار الحياة في ظل الظروف القاسية.

مصادر:
– حساب رواد الفضاء التابع لناسا على تويتر (@NASA_Astronauts)
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By غابرييل بوتا

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