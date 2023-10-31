ناسا تكشف عن ميزة بركانية شريرة على شكل جمجمة في الصحراء الكبرى

في عرض تقشعر له الأبدان لبراعة الطبيعة، كشفت وكالة ناسا عن صورة مخيفة لهيكل يشبه الجمجمة يلوح في الأفق داخل حفرة بركانية ضخمة في تشاد. تُظهر هذه الصورة التي تقشعر لها الأبدان، والتي التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في 12 فبراير، "الجمجمة" المخيفة التي تستريح في قلب Trou au Natron، والمعروفة أيضًا باسم Doon Orei، وهي كالديرا بركانية يبلغ عرضها 3,300 قدم.

يتكون المظهر المقلق من النطرون والأقماع والظلال. النطرون، مادة بيضاء مميزة، تولد لون فم الجمجمة وأنفها وخدها الأيسر. وهو عبارة عن خليط طبيعي من ديكاهيدرات كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم. وفي الوقت نفسه، تتكون فتحة العينين والأنف من مخاريط جمرة، وهي عبارة عن تلال مخروطية شديدة الانحدار تتشكل حول فتحات بركانية، شاهقة فوق المناظر الطبيعية المحيطة بها. يتم إبراز شكل الجمجمة المشؤوم بشكل أكبر من خلال الظل الذي يلقيه حافة الحفرة.

على الرغم من أن ترو أو ناترون تبدو مهجورة وخالية من الحياة اليوم، إلا أنها كانت ذات يوم بحيرة جليدية مزدحمة منذ حوالي 14,000 عام. تم اكتشاف حفريات القواقع البحرية والعوالق تحت أرضيتها المغطاة بالنطرون خلال ستينيات القرن الماضي، مما يشير إلى وجود نظام بيئي مائي سابق. علاوة على ذلك، تم التعرف على حفريات طحالب يعود تاريخها إلى 1960 ألف عام خلال رحلة استكشافية لاحقة في عام 120,000. ومن المثير للدهشة أن ترو أو ناترون تعتبر واحدة من أحدث المعالم البركانية في كتلة تيبستي، على الرغم من أن البراكين المحيطة بها من المحتمل أن تكون أقدم بكثير.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النطرون؟

ج: النطرون عبارة عن خليط مالح طبيعي يتكون من ديكاهيدرات كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم.

س: ما هي مخاريط الجمرة؟

ج: مخاريط الرماد هي تلال مخروطية شديدة الانحدار تتشكل حول الفتحات البركانية، والتي ترتفع فوق التضاريس المحيطة بها.

س: أين يقع ترو أو ناترون؟

ج: تقع منطقة ترو أو ناترون، والمعروفة أيضًا باسم دون أوري، في الصحراء الكبرى، وتحديدًا داخل كتلة تيبستي الصخرية في تشاد.

س: هل لا يزال النشاط البركاني في ترو أو ناترون مستمرًا؟

ج: على الرغم من أن ترو أو ناترون نفسه غير نشط حاليًا، إلا أنه يقع بالقرب من تارسو توسيدي، الذي يضم بركانًا طبقيًا يحتمل أن يكون نشطًا.