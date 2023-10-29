رواية مصورة جديدة تلهم الجيل القادم من مستكشفي الفضاء

تُحدث وكالة ناسا ضجة في عالم رواية القصص من خلال نهجها المبتكر لإلهام مستكشفي الفضاء في المستقبل. الجزء الذي تم إصداره مؤخرًا من سلسلة الروايات المصورة الرقمية "المرأة الأولى" التابعة لناسا، بعنوان "المرأة الأولى: توسيع عالمنا"، يقدم للقراء رائدة الفضاء الخيالية كالي رودريغيز وهي تشرع في مهمتها لاستكشاف الفضاء الخارجي. تهدف سلسلة الروايات المصورة هذه إلى جذب انتباه الجمهور من خلال عرض التحديات التي يواجهها رواد الفضاء في سعيهم لتثبيت تلسكوب من الجيل التالي على الجانب البعيد من القمر.

"التنوع هو جوهر مهام ناسا، وهو السبب وراء استمرارنا في كسر حدود ما هو ممكن. وشدد مدير ناسا بيل نيلسون على أن فيلم "المرأة الأولى" يجسد التاريخ الغني لعدد لا يحصى من النساء اللاتي كسرن الحواجز واستمررن في قيادة ناسا إلى النجوم. من خلال قصة كالي رودريغيز، تؤكد الرواية المصورة التزام ناسا بالشمولية، مما يضمن أن يشعر جيل أرتميس - الجيل القادم من المستكشفين - بأنه ممثل في مهماتهم.

قدمت الدفعة الأولى من سلسلة "المرأة الأولى"، بعنوان "من الحلم إلى الواقع"، القراء إلى كالي وروبوتها الموثوق RT أثناء اجتيازهم تحديات استكشاف القمر. يوفر الإصدار الثاني الذي تم إصداره حديثًا للقراء نظرة أعمق في مهمة الطاقم المعقدة وخلفياتهم الشخصية، مما يزيد من إثراء المحتوى التفاعلي متعدد اللغات للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) المتاح على منصات ناسا الرقمية.

من خلال عرض شخصيات من المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا، مثل كالي رودريغيز، تهدف ناسا إلى تعزيز التنوع وإلهام الأفكار المبتكرة من مصادر غير تقليدية لضمان الاستكشاف المستدام للقمر. أعرب براسون ديساي، القائم بأعمال المدير المساعد لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء في المقر الرئيسي لناسا، عن أهمية وجود قاعدة جماهيرية متنوعة ترى نفسها ضمن مهام ناسا الطموحة.

لتنغمس في عالم "المرأة الأولى: توسيع عالمنا" الآسر، قم بزيارة موقع "المرأة الأولى" المعاد تصميمه، والذي يتضمن الآن خيار اللغة الإسبانية، أو قم بتنزيل تطبيق "المرأة الأولى" الذي تمت ترقيته من وكالة ناسا على نظامي التشغيل Android وiOS. استعد للانتقال إلى طليعة استكشاف الفضاء، حيث يتم التغلب على العقبات، ويتم تحقيق الاكتشافات العلمية، وتشتعل الطموحات. مستقبل استكشاف الفضاء في أيدي الجيل القادم، وتلعب سلسلة الروايات المصورة "المرأة الأولى" دورًا مهمًا في إلهام وتمهيد الطريق لهؤلاء المستكشفين المستقبليين.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو موضوع "المرأة الأولى: توسيع عالمنا"؟

"المرأة الأولى: توسيع عالمنا" هي الدفعة الثانية من سلسلة الروايات المصورة الرقمية "المرأة الأولى" التابعة لناسا. إنه يتبع رحلة رائدة الفضاء الخيالية كالي رودريغيز حيث تسعى هي وزملاؤها المتنوعون للتغلب على العقبات وتثبيت تلسكوب من الجيل التالي على الجانب البعيد من القمر.

2. ما أهمية التنوع في مهام ناسا؟

يعد التنوع ضروريًا في مهام ناسا لأنه يسمح بأفكار مبتكرة من مصادر غير تقليدية. تهدف ناسا إلى التأكد من أن كل عضو في جيل أرتميس، الجيل القادم من المستكشفين، يشعر بأنه ممثل في مهامه.

3. كيف يمكنني الوصول إلى سلسلة الروايات المصورة "المرأة الأولى"؟

يمكنك قراءة "المرأة الأولى: توسيع عالمنا" والجزء السابق "من الحلم إلى الواقع" على موقع "المرأة الأولى" المعاد تصميمه. يقدم الموقع أيضًا خيار اللغة الإسبانية. وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل تطبيق "First Woman" على نظامي التشغيل Android وiOS.