عودة رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد إقامة طويلة في الفضاء

عاد ثلاثة رواد فضاء، من بينهم رائد فضاء أمريكي من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان، بأمان إلى الأرض بعد إقامة استمرت لمدة عام في الفضاء. ويعد هذا إنجازا قياسيا لرائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، الذي سجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية.

هبط الثلاثي في ​​منطقة نائية في كازاخستان، حيث نزلوا في كبسولة سويوز تم إحضارها كبديل بعد أن تضررت رحلتهم الأصلية وفقدت كل سائل التبريد بسبب الحطام الفضائي أثناء التحامها بمحطة الفضاء الدولية. وبدلاً من مهمة مخطط لها مدتها 180 يومًا، انتهى بهم الأمر بقضاء ما مجموعه 371 يومًا في الفضاء.

وكانت كبسولة سويوز التي أعادتهم هي كبسولة بديلة تم إطلاقها في فبراير، حيث يشتبه المهندسون الروس في أن قطعة من النفايات الفضائية اخترقت المبرد الخاص بكبسولتهم الأصلية. ولضمان سلامة رواد الفضاء وإلكترونيات الكبسولة، تم اتخاذ القرار بالعودة فارغة.

خلال إقامتهم في الفضاء، سافر رواد الفضاء حوالي 157 مليون ميل، ودوروا حول الأرض حوالي 6,000 مرة. تجاوزت هذه الرحلة الرقم القياسي السابق الذي سجله مارك فاندي هي، رائد فضاء آخر في ناسا. ولا يزال الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية يحمله رائد فضاء روسي، الذي أمضى 437 يومًا في الفضاء في منتصف التسعينيات.

أثبت الجانب النفسي لقضاء مثل هذه المدة الطويلة في الفضاء أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعًا بالنسبة لروبيو. لقد فاته معالم عائلية مهمة، بما في ذلك إنجازات أبنائه وتخرجهم. وفي مؤتمر صحفي قبل العودة، أعرب روبيو عن أنه لم يكن ليوافق على قضاء عام كامل في الفضاء إذا طُلب منه ذلك في البداية.

على الرغم من أن هذه المهمة التي حطمت الأرقام القياسية قد انتهت، إلا أن ناسا ليس لديها حاليًا أي خطط لمزيد من المهام التي تستغرق عامًا كاملاً. وتسلط العودة الآمنة لرواد الفضاء الضوء على أهمية تدابير التخفيف من النفايات الفضائية لضمان سلامة الرحلات الفضائية المستقبلية.

مصادر:

- الحارس

- ناسا