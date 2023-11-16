حادث فضائي: رواد فضاء ناسا يفقدون حزام الأدوات أثناء السير في الفضاء

في رحلة جريئة في الفضاء، تعرض رائدا الفضاء الصاعدان في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، لتطور غير متوقع عندما انحرف حزام الأدوات الخاص بهما. أثناء سيرهما خارج محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء لهما على الإطلاق، لم يكن الثنائي على علم بالحادث الوشيك. وبينما كانوا يركزون على مهمتهم لإصلاح قطعة حيوية من الآلات، تركت النتيجة الحتمية لانعدام الوزن بصمتها: فقد تخلت الجاذبية عن قبضتها، مما تسبب في أن يطفو حزام الأدوات بعيدًا.

وبعد تحليل شامل للحادث المؤسف، أكد مركز مراقبة المهمة للجميع أن حزام الأدوات المفقود لا يشكل أي تهديد كبير. إن فرص تعطيل سلامة الطاقم أو المحطة الفضائية ضئيلة للغاية. ومن اللافت للنظر أن الأدوات الموجودة داخل حقيبة الأدوات لم تكن محورية للأهداف المستمرة للمهمة. وكان رواد الفضاء قد استخدموا بالفعل الأدوات التي يحتاجون إليها وواصلوا أداء واجباتهم، دون أن تردعهم النكسة غير المتوقعة.

يسلط هذا الحدث الضوء على التعقيدات التي يواجهها رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء. حتى أدنى خطأ في التقدير أو هفوة في الانتباه يمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة في بيئة الفضاء الخالية من الوزن. إن الأخطاء، رغم كونها ضارة، تكون بمثابة دروس قيمة في ضمان سلامة ونجاح البعثات الفضائية المستقبلية.

مع استمرار الاستكشاف خارج كوكبنا في تجاوز الحدود، من الضروري أن يخضع رواد الفضاء لتدريب صارم لإدارة مثل هذه الأحداث غير المتوقعة. من خلال مثل هذه الحوادث، تكتسب ناسا معرفة وخبرة لا تقدر بثمن، مما يسمح لها بتعزيز استعداداتها للسير في الفضاء في المستقبل وتطوير أدوات وبروتوكولات أكثر تقدمًا.

الأسئلة المتكررة

ما هو السير في الفضاء؟

السير في الفضاء، المعروف أيضًا باسم النشاط خارج المركبة (EVA)، يحدث عندما يغامر رواد الفضاء بالخروج من مركبتهم الفضائية لأداء مهام أو إصلاحات مختلفة.

ماذا يحدث للأجسام في الفضاء التي ليس لها جاذبية؟

في بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء، تطفو الأجسام بحرية حيث لا توجد قوة جاذبية تسحبها إلى الأسفل. بدون قوى خارجية، ستستمر الأجسام في التحرك في خط مستقيم ما لم يتم التأثير عليها بواسطة قوى أخرى مثل مقاومة الهواء.

ما أهمية التدريب لرواد الفضاء؟

يعد التدريب أمرًا بالغ الأهمية لرواد الفضاء لأنه يعدهم لمواجهة تحديات ومخاطر استكشاف الفضاء. فهو يساعدهم على تطوير المهارات والمعرفة اللازمة للتنقل وتنفيذ مهامهم في بيئة الفضاء الفريدة، مما يضمن سلامتهم ونجاح مهمتهم.