دور الخلايا النجمية في تنظيم النوم

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة علم الأعصاب الضوء على الدور الحاسم للخلايا النجمية، وهي نوع من خلايا الدماغ، في تنظيم النوم. وأظهر البحث أن تنشيط هذه الخلايا يمكن أن يبقي الفئران مستيقظة لفترات طويلة دون التسبب في زيادة النعاس في وقت لاحق. هذه النتيجة لديها القدرة على إفادة الأفراد الذين يعانون من اليقظة لفترات طويلة، مثل عمال المناوبات، والمستجيبين الأوائل، والأفراد العسكريين.

واكتشفت الدراسة التي أجراها عالم الأعصاب ماركوس فرانك وفريقه في كلية الطب بجامعة ولاية واشنطن إلسون س. فلويد، أنه على الرغم من البقاء مستيقظا لفترات أطول من الوقت، فإن الفئران لم تظهر اختلافات في مدة النوم أو شدته مقارنة بالنوم الجيد. استراح الفئران. يشير هذا إلى أن استهداف الخلايا النجمية يمكن أن يؤدي إلى تدخلات تخفف من العواقب السلبية لليقظة الطويلة.

الآثار المترتبة على هذا البحث بعيدة المدى. غالبًا ما يعاني عمال المناوبات والأفراد الذين يعملون لساعات طويلة أو غير منتظمة من اضطرابات النوم، مما قد يؤثر على الانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة والتمثيل الغذائي ووظيفة المناعة. ومن خلال تطوير الأدوية التي تستهدف الخلايا النجمية، قد يكون من الممكن تحسين الإنتاجية والسلامة والصحة العامة لهؤلاء الأفراد.

كان يُعتقد سابقًا أن الخلايا النجمية تعمل بمثابة "الغراء" الذي يربط الدماغ معًا. ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث الحديثة أن هذه الخلايا تلعب دورًا نشطًا في السلوكيات والعمليات المختلفة من خلال آلية معقدة تسمى إشارات الكالسيوم. وفي دراسة سابقة، أدى تثبيط إشارات الكالسيوم في الخلايا النجمية إلى تقليل الحاجة إلى النوم بعد فترات الحرمان من النوم.

وفي الدراسة الحالية، ركز الباحثون على الخلايا النجمية في الدماغ الأمامي القاعدي، وهي منطقة من الدماغ مسؤولة عن تنظيم النوم. وباستخدام علم الوراثة الكيميائي لتنشيط هذه الخلايا النجمية، ظلت الفئران مستيقظة لأكثر من ست ساعات خلال فترة نومها الطبيعية. والمثير للدهشة أنه لم تكن هناك تغييرات لاحقة في مدة النوم أو كثافته، والتي تحدث عادة بعد اليقظة الممتدة.

ويخطط الباحثون الآن لإجراء المزيد من الاختبارات السلوكية لمعرفة كيفية تأثير تنشيط الخلايا النجمية في الدماغ الأمامي القاعدي على الانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة والتمثيل الغذائي ووظيفة المناعة. إن فهم التفاعل بين الخلايا النجمية والخلايا العصبية في تحفيز اليقظة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتنظيم النوم في أجزاء مختلفة من الدماغ.

يفتح هذا البحث طريقًا جديدًا لاستكشاف التدخلات التي يمكن أن تعالج العواقب السلبية للحرمان المزمن من النوم. من خلال استهداف الخلايا النجمية، قد يكون من الممكن تحسين نوعية النوم والرفاهية العامة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مهن متطلبة وعالية الضغط.

المرجع: "تنشيط الخلايا النجمية القاعدية للدماغ الأمامي يحفز اليقظة دون حدوث تغييرات تعويضية في محرك النوم" بقلم آشلي إم إنجيوسي، وكريستوفر آر هايورث، وماركوس جي فرانك، مجلة علم الأعصاب، 8 أغسطس 2023.

مصادر:

-دور الخلايا النجمية في تنظيم النوم: مجلة العلوم العصبية

-الخلايا النجمية: أكثر من مجرد "غراء" للدماغ:

- التوجهات البحثية المستقبلية: