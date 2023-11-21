كويكبات جديدة تحمل اسم سكان شبه جزيرة سانيتش

لدى عشاق علم الفلك في شبه جزيرة سانيتش ما يحتفلون به، حيث تم تكريم اثنين من السكان المحليين، كريس غاينور ولوري روش، مؤخرًا من قبل الاتحاد الدولي لعلم الفلك. انضم الثنائي إلى قائمة مميزة تضم 38 شخصًا سُميت كويكبات باسمهم، مما عزز مساهماتهم في هذا المجال.

وأعرب غاينور، أحد سكان سيدني، عن دهشته لدى تلقيه الخبر. وأشار إلى أن هذا شرف فريد وغير متوقع، وهو ما زال يحاول استيعابه بالكامل. ويقع كويكبه المسمى 20041 جاينور في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويكمل دورة واحدة حول الشمس كل أربع سنوات.

مع خلفية مثيرة للإعجاب تشمل الصحافة، ورئاسة الجمعية الفلكية الملكية في كندا، وتأليف العديد من الكتب والأوراق البحثية حول استكشاف الفضاء، يرى جاينور أن هذا التكريم بمثابة اعتراف بمجموعة أعماله الواسعة. ويعترف بكل تواضع بأهمية مساهمته في هذا المجال.

كرس روش، المقيم في خليج برينتوود، عقودًا من الزمن لتثقيف الناس حول الفضاء. ولم يتم بعد رصد كويكبها، المسمى 20035 Lauriroche، بسبب موقعه الحالي على الجانب الآخر من الشمس. وذكر جاينور أنه حتى عندما يكون الكويكب أقرب إلى الأرض، فإن الأمر سيتطلب تلسكوبًا قويًا لمشاهدته.

وباعتبارها عضوًا نشطًا في أصدقاء مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية والرئيس السابق لفرع فيكتوريا للجمعية الفلكية الملكية في كندا، فقد قدمت روش مساهمات كبيرة في نشر علم الفلك في المنطقة. غاينور يشيد بها على تفانيها وإنجازاتها.

يتطلع كل من غاينور وروش إلى إلقاء نظرة على الكويكبات الخاصة بهما في المستقبل. وأعرب جاينور عن إمكانية استخدام تلسكوب مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية لمراقبة كويكبه عندما يكون في وضع أفضل للرؤية.

لا يسلط هذا التكريم الضوء على إنجازات هؤلاء السكان المحليين فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الشغف والتفاني الذي يتمتع به الأفراد في شبه جزيرة سانيتش في مجال علم الفلك.

أسئلة وأجوبة

1. كيف تم تسمية هذه الكويكبات؟

أطلق الاتحاد الدولي لعلم الفلك على الكويكبات اسم كريس جاينور ولوري روش لتكريم مساهماتهم في مجال علم الفلك.

2. ما هو حزام الكويكبات الرئيسي؟

حزام الكويكبات الرئيسي هو منطقة تقع بين مداري المريخ والمشتري، حيث يمكن العثور على العديد من الكويكبات.

3. هل يمكن رؤية هذه الكويكبات من الأرض؟

وفي الوقت الحالي، تقع الكويكبات على الجانب الآخر من الشمس وغير مرئية. وحتى عندما تكون أقرب، فإنها تتطلب تلسكوبات قوية لمراقبتها.

4. ما هي إنجازات كريس جينور ولوري روش؟

يتمتع كريس جينور بخلفية متنوعة، بما في ذلك الصحافة، ورئاسة الجمعية الفلكية الملكية في كندا، وتأليف الكتب والأبحاث حول استكشاف الفضاء. كرست لوري روش عقودًا من الزمن لتثقيف الناس حول الفضاء وشاركت بنشاط في العديد من المنظمات الفلكية.