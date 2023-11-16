تسمية Astroid: شرف سماوي للخلود

يستطيع الآن كريس جاينور، المؤرخ الشهير لعلم الفلك ورحلات الفضاء، أن يدعي قطعة من السماء باستخدام 20041 جينور، وهو كويكب سمي على شرفه. منح الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) هذا الشرف السماوي لغاينور و39 شخصًا بارزًا آخرين، بما في ذلك شخصيات مرموقة مثل الدكتور ديفيد سوزوكي ومراسلة العلوم في سي بي سي نيكول مارتيليرو.

بالنسبة لغاينور، فإن تسمية كويكب باسمه هي "القليل من الخلود"، وهو اعتراف مرح بمساهماته الكبيرة في هذا المجال. بعد أن قام بتأليف العديد من الكتب والأوراق البحثية حول تاريخ علم الفلك ورحلات الفضاء، بما في ذلك كتاب "لم يتم تخيله بعد" الذي نشرته وكالة ناسا، وهو التاريخ التشغيلي لتلسكوب هابل الفضائي، لا يمكن التقليل من تأثير جاينور على فهمنا للكون.

كما تم تكريم لوري روش، العضو البارز في مركز فيكتوريا التابع للجمعية الفلكية الملكية وأصدقاء مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية، بكويكب يحمل اسمها (20035 لوريروش). كرست شركة روش عقودًا لتعزيز تعليم الفضاء من خلال برامج وفصول دراسية مختلفة في جزيرة فانكوفر.

في حين أن كلا المكرمين غير قادرين على رؤية الكويكبات الخاصة بهما جسديًا، حيث أنهما يتواجدان على الجانب البعيد من الشمس، إلا أنه يمكن ملاحظة هذه الأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات القوية، وإن كان ذلك بمظهرها الخافت.

يقع الكويكبان 20041 Gainor و20035 Lauriroche في حزام الكويكبات الرئيسي، وهي منطقة تقع بين مداري المريخ والمشتري. على الرغم من صغر حجمهم نسبيًا، إلا أن اعتراف الاتحاد الفلكي الدولي بهم يعد بمثابة شهادة على التأثير والتأثير الدائمين لهؤلاء الأفراد في مجال علم الفلك.

أسئلة وأجوبة:

س: من الذي تم تكريمه بوجود كويكب يحمل اسمه؟

ج: كريس جينور، من بين الشخصيات البارزة الأخرى بما في ذلك الدكتور ديفيد سوزوكي ونيكول مارتيليرو.

س: كيف يمكن ملاحظة الكويكبات المسماة؟

ج: من خلال استخدام التلسكوبات عالية الطاقة.

س: أين تقع الكويكبات؟

ج: يقع كلا الكويكبين في حزام الكويكبات الرئيسي، الواقع بين المريخ والمشتري.