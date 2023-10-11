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العلماء يدرسون الكثافة الفائقة في أجسام النظام الشمسي

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 11، 2023
العلماء يدرسون الكثافة الفائقة في أجسام النظام الشمسي

لقد أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة الأجسام الموجودة في النظام الشمسي التي تظهر كثافات أعلى من العناصر الموجودة بشكل طبيعي الموجودة على الأرض. تستكشف دراسة حديثة أجراها فيزيائيون من جامعة أريزونا إمكانية وجود عناصر طبيعية تتجاوز تلك المعروفة حاليًا في الجدول الدوري. هذه العناصر، التي يُفترض وجودها خارج العدد الذري 164، يمكن أن تفسر قياسات الكثافة العالية لبعض الكويكبات.

تبلغ كثافة معدن الأوزميوم، وهو العنصر الأكثر كثافة في الطبيعة، حوالي 22.59 جرامًا لكل سنتيمتر مكعب. ومع ذلك، فقد وجد أن بعض الكويكبات، مثل 33 Polyhymnia، لها كثافة تصل إلى 75.28 جرامًا لكل سنتيمتر مكعب. في حين أن قياس الكثافة العالية هذا اعتبر غير واقعي، استخدم الفيزيائيون إيفان لافورج، وويل برايس، ويوهان رافيلسكي نموذج توماس فيرمي للتحقيق فيما إذا كانت هذه الكثافات الشديدة معقولة فيزيائيًا.

قام الباحثون بحساب التركيب الذري للعناصر الافتراضية فائقة الثقل باستخدام نموذج توماس فيرمي. تتوافق حساباتهم مع جزيرة الاستقرار المتوقعة عند العدد الذري 164. وقد وجد أن نطاق كثافة هذه العناصر يتراوح بين 36 و68.4 جرامًا لكل سنتيمتر مكعب، وهو قريب من قياس الكثافة العالية البالغ 33 بوليهيمنيا.

توضح هذه الدراسة أنه يمكن تحقيق الكثافة الفائقة دون استدعاء نظريات غريبة أو مظلمة. أثبت نموذج توماس-فيرمي فائدته في فحص خصائص هذه العناصر الافتراضية فائقة الثقل. ويضع البحث الأساس لمزيد من التحليلات لفهم طبيعة هذه العناصر.

المصدر: المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس

By مامفو بريشيا

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