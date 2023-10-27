رؤى جديدة في البحث عن العناصر فائقة الثقل وأصولها

لعدة قرون، كان المجتمع العلمي مفتونًا بالبحث عن عناصر جديدة. كان مفهوم تحويل عنصر إلى آخر حلمًا للكيميائيين، والآن، بفضل التقدم في العلوم النووية، أصبح حقيقة.

في العقود الأخيرة، نجح علماء من الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا في دمج النوى الذرية لتكوين عناصر جديدة فائقة الثقل. ومع ذلك، فإن هذه العناصر ليست مستقرة بسبب ارتفاع عدد البروتونات فيها. إن التنافر الكهرومغناطيسي بين البروتونات يطغى على القوة النووية الجذابة التي تربط النواة ببعضها.

كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة حول وجود "جزيرة الاستقرار" في الجدول الدوري. هذه المنطقة النظرية، التي من المتوقع أن تحتوي على عناصر تحتوي على حوالي 164 بروتونًا، ستمتلك نصف عمر طويل نسبيًا أو حتى تكون مستقرة. داخل هذه الجزيرة، يُعتقد أن القوة النووية الجذابة تعمل على موازنة التنافر الكهرومغناطيسي.

أجرى العلماء في مختبر لورانس بيركلي الوطني تجارب لوزن العناصر فائقة الثقل، مما ساهم في فهمنا لخصائصها. ومع ذلك، يظل إنشاء هذه العناصر الثقيلة في المختبر تحديًا. للتغلب على هذا القيد، يقوم الباحثون باستكشاف العمليات الطبيعية التي يمكن أن تنتج هذه العناصر ويتحققون من خصائصها الفريدة، مثل كثافات الكتلة.

يعد حساب الكثافة الكتلية للعناصر فائقة الثقل أمرًا بالغ الأهمية في تحديد سلوكها ومواقعها المحتملة. يستخدم الباحثون نموذجًا يمثل ذرة من كل عنصر ثقيل على شكل سحابة واحدة مشحونة، وهو فعال بشكل خاص بالنسبة للذرات الكبيرة ذات البنية الشبكية مثل المعادن. وبتطبيق هذا النموذج تمكنوا من حساب كثافة العناصر التي تحتوي على 164 بروتونا وغيرها ضمن جزيرة الاستقرار.

بناءً على حساباتهم، تشير التقديرات إلى أن المعادن المستقرة ذات الأعداد الذرية حوالي 164 سيكون لها كثافة تتراوح بين 36 إلى 68 جم/سم3 (21 إلى 39 أونصة/بوصة3). ومع ذلك، فإن هذه الحسابات تضع افتراضًا متحفظًا حول كتلة النوى الذرية، مما يشير إلى أن النطاق الفعلي قد يصل إلى 40٪ أعلى.

في حين أنه قد لا يتم العثور على العناصر فائقة الثقل على سطح الأرض بسبب ميلها إلى الغرق في الأرض والتخلص منها عن طريق الاندساس، فمن المحتمل أن تكون موجودة في الكويكبات. وعلى نحو مشابه لكيفية ترسيب الذهب والمعادن الثقيلة الأخرى على سطح الأرض بعد اصطدام الكويكبات، فمن المعقول أن العناصر فائقة الثقل قد تم جلبها إلى كوكبنا عن طريق الكويكبات.

وحدد العلماء فئة من الأجسام فائقة الثقل، بما في ذلك الكويكبات، التي يمكن أن تحتوي على هذه العناصر الكثيفة. الكويكب 33، المعروف أيضًا باسم بوليهيمنيا، هو أحد هذه الأجسام بكثافة محسوبة تبلغ 75.3 جم/سم3 (43.5 أونصة/بوصة3). ومع ذلك، فإن قياس كتلة وحجم الكويكبات البعيدة لا يزال يمثل تحديًا.

وفي دراسة نشرت في أكتوبر 2023، تم تقديم مفهوم الأجسام المدمجة فائقة الكثافة (CUDOs) لوصف هذه الكويكبات الكثيفة. يُقترح أن بعض CUDOs في النظام الشمسي ربما لا تزال تمتلك عناصر فائقة الثقل في قلبها، بينما تبدو أسطحها طبيعية بسبب تراكم المادة العادية مع مرور الوقت.

الأحداث الفلكية مثل اندماج النجوم المزدوجة لديها القدرة على إنتاج عناصر مستقرة فائقة الثقل في الظروف القاسية. يمكن أن تبقى بعض هذه العناصر داخل الكويكبات التي تم إنشاؤها خلال هذه الأحداث، وتبقى معبأة داخل هذه الأجرام السماوية التي تدور حول النظام الشمسي لمليارات السنين.

يحمل المستقبل آفاقًا مثيرة للبحث عن العناصر فائقة الثقل وأصولها. تهدف مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى إنشاء خريطة مفصلة ثلاثية الأبعاد للسماء، مما يوفر للباحثين بيانات لا تقدر بثمن عن حركة الكويكب لمزيد من التحليل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء بعثات فضائية لجمع المواد من أسطح الكويكبات وإعادتها إلى الأرض لإجراء فحص شامل.

مع كل اكتشاف جديد ومسعى بحثي جديد، يقترب العلماء من كشف أسرار هذه العناصر الثقيلة، ويقدمون لمحة عن العالم الرائع للتركيب الذري وأسرار الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي العناصر فائقة الثقل؟

العناصر فائقة الثقل هي عناصر ذات عدد ذري ​​أكبر من تلك الموجودة بشكل طبيعي على الأرض. يتم تصنيعها في المختبرات من خلال الجمع بين النوى الذرية.

2. ما هي "جزيرة الاستقرار"؟

تشير "جزيرة الاستقرار" إلى منطقة نظرية في الجدول الدوري حيث يمكن للعناصر فائقة الثقل أن تتمتع بنصف عمر مستقر أو طويل بسبب التوازن بين القوى النووية الجذابة والتنافر الكهرومغناطيسي.

3. ما هي التحديات التي تواجه إنشاء عناصر فائقة الثقل؟

من الصعب إنشاء العناصر فائقة الثقل في المختبر، لأن عدد البروتونات المرتفع فيها يؤدي إلى تنافر كهرومغناطيسي قوي، مما يجعلها غير مستقرة إلى حد كبير.

4. هل يمكن أن توجد عناصر فائقة الثقل في الكويكبات؟

نعم، هناك تكهنات بإمكانية وجود عناصر فائقة الثقل في الكويكبات. على غرار الطريقة التي تم بها جلب الذهب والمعادن الثقيلة إلى سطح الأرض من خلال اصطدامات الكويكبات، ربما تكون هذه العناصر قد ترسبت على كوكبنا من خلال أحداث مماثلة.

5. كيف يبحث العلماء عن العناصر فائقة الثقل؟

يستخدم العلماء أساليب مختلفة مثل وزن العناصر فائقة الثقل في التجارب، وحساب كثافاتها الكتلية، ودراسة العمليات الطبيعية المحتملة والأحداث الفلكية التي يمكن أن تنتج هذه العناصر.

6. ما هي المهام والمشاريع المستقبلية المخصصة لفهم العناصر فائقة الثقل؟

تهدف مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى توفير بيانات مفصلة عن حركة الكويكبات، مما يساعد الباحثين في تحديد الكويكبات ذات الكثافة غير العادية. وتجري أيضًا بعثات فضائية لجمع المواد من أسطح الكويكبات وتحليلها مرة أخرى على الأرض.