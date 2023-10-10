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ناسا تحذر من اقتراب الكويكب 2023 TM3 من مسافة قريبة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
ناسا تحذر من اقتراب الكويكب 2023 TM3 من مسافة قريبة

أعلنت وكالة ناسا أن كويكبًا يعرف باسم Asteroid 2023 TM3 من المقرر أن يمر بالأرض اليوم على مسافة أقرب من القمر. وفي حين أن اقتراب الكويكب قد يبدو مثيرا للقلق، إلا أنه لا يشكل أي تهديد بسبب صغر حجمه.

ينتمي الكويكب 2023 TM3 إلى مجموعة كويكبات أتن، وهي كويكبات قريبة من الأرض عابرة للأرض (NEAs) ذات محاور شبه رئيسية أصغر من محاور الأرض. ويقدر عرضه بحوالي 47 قدمًا، مما يجعله بحجم منزل تقريبًا.

تقوم ناسا بدراسة الكويكبات باستخدام التلسكوبات الفضائية مثل تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، بالإضافة إلى المركبات الفضائية مثل Dawn وOSIRIS-REx وHayabusa2. وتهدف هذه الجهود إلى تتبع ومراقبة الكويكبات من أجل فهم سلوكها وتأثيرها المحتمل على الأرض.

ويتحرك الكويكب 2023 TM3 نحو الأرض بسرعة 58,306 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة قريبة من سرعة المركبة الفضائية. وسوف يمر بالقرب من الكوكب على مسافة 103,000 كيلومتر فقط، أي ما يقرب من ثلث المسافة بين الأرض والقمر.

ورغم قربه، تؤكد ناسا أن الكويكب لا يشكل تهديدا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الكويكب 2023 TM3 من الأرض. وقد اقترب لأول مرة في عام 1988، حيث مر بالكوكب على مسافة مليون كيلومتر. وبعد اقتراب اليوم، من المتوقع أن يحدث اللقاء الوثيق التالي مع الكويكب في 1 أغسطس 16، حيث سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 2032 مليون كيلومتر.

يعد تتبع الكويكبات ودراستها أمرًا بالغ الأهمية لفهم مخاطر التأثير المحتملة وتطوير استراتيجيات الدفاع الكوكبي. مع وجود أكثر من مليون كويكب معروف في الفضاء، فإن جهود وكالة ناسا لمراقبة هذه الأجسام لها أهمية كبيرة لحماية كوكبنا.

مصادر:
- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)
– تلسكوب هابل الفضائي
- تلسكوب جيمس ويب الفضائي
- المركبة الفضائية الفجر
– المركبة الفضائية أوزيريس-ريكس
- المركبة الفضائية هايابوسا 2

By فيكي ستافروبولو

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