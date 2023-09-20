خطر اصطدام الكويكب بينو بالأرض بحلول عام 2182

يكشف تقرير صدر حديثًا أن هناك فرصة واحدة من بين 1 فرصة أن يصطدم كويكب بينو، الذي تتبعه وكالة ناسا منذ ما يقرب من 2,700 عامًا، بالأرض في المستقبل. تم اكتشاف بينو، وهو كويكب قريب من الأرض، لأول مرة في عام 25 ولديه القدرة على الانجراف إلى مدار الأرض، ومن المحتمل أن يضرب الكوكب بحلول سبتمبر 1999، وفقًا لفريق OSIRIS-REx العلمي.

ويمر بينو بالقرب من الأرض كل ست سنوات، وقد سبق له أن واجه ثلاث مرات قريبة في الأعوام 1999 و2005 و2011. ويقدر العلماء المشاركون في الدراسة، المنشورة في ScienceDirect، احتمالية اصطدام بينو بالأرض بحلول عام 2182 بنسبة 0.037% أو 1 في 2,700.

في أكتوبر 2020، دخلت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي تعني الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد ومستكشف الثرى الأمني، التاريخ من خلال لمس سطح بينو لفترة وجيزة، وجمع عينة، ثم دفع الكويكب بعيدًا. كانت هذه المهمة هي المرة الأولى التي تنجح فيها ناسا في جمع عينة من الكويكب في الفضاء.

يسلط عالم الفيزياء الفلكية حكيم أولوييسي الضوء على أن العينة التي تم جمعها من بينو تحتوي على مادة نقية غير ملوثة يمكن أن تكشف أسرارًا حول أصول نظامنا الشمسي. ويضيف أن هناك إمكانية لاكتشاف جزيئات بيولوجية أو جزيئات سلائفة للحياة.

وإذا اصطدم بينو بالأرض، فسوف يطلق كمية هائلة من الطاقة، تقدر بـ 1,200 ميجا طن، وهي أقوى بـ 24 مرة من أقوى سلاح نووي من صنع الإنسان. وبالمقارنة، فإن الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات كان يعادل 10 مليارات قنبلة ذرية، مما أدى إلى حرائق الغابات وأمواج تسونامي وسحابة غبار حجبت الشمس.

ومن المهم أن يواصل العلماء مراقبة بينو وتحسين فهمنا لمساره لتقييم التهديد المحتمل الذي يشكله على الأرض. وفي حين أن فرص حدوث اصطدام عام 2182 منخفضة نسبيًا، إلا أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى البحث المستمر وتطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأجسام القريبة من الأرض.

المصادر: ScienceDirect، IFLScience