دراسة جديدة تكشف أن الغبار الناعم هو العامل الرئيسي في انقراض الديناصورات

انتهى عصر الديناصورات بشكل مأساوي قبل 66 مليون سنة مع اصطدام كويكب ضخم قبالة سواحل المكسيك الحالية. وفي حين أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن هذا الحدث الكارثي تسبب في انقراض 75% من الأنواع على الأرض، إلا أن تفاصيل كيفية حدوث هذا الانقراض الجماعي ظلت موضوعًا للتكهنات والنقاش.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الكبريت الذي تم إطلاقه أثناء الاصطدام، إلى جانب السخام الناتج عن حرائق الغابات، أدى إلى شتاء عالمي. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Geoscience تقدم وجهة نظر مختلفة. تقترح الدراسة أن الغبار الناعم الناتج عن الصخور المسحوقة، والذي تم دفعه إلى الغلاف الجوي في أعقاب الاصطدام، لعب دورًا أكثر أهمية في حدث الانقراض.

ويسلط مؤلف الدراسة الرئيسي، جيم بيرك سينيل، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في المرصد الملكي البلجيكي، الضوء على تأثير هذا الغبار على عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية بيولوجية حاسمة للحياة. وقد حجب الغبار ضوء الشمس، مما منع النباتات من التمثيل الضوئي لمدة عامين تقريبًا، مما أدى إلى انهيار الشبكة الغذائية وسلسلة من ردود الفعل للانقراض.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، طور العلماء نموذجًا حاسوبيًا جديدًا يعتمد على بيانات من عينات الرواسب المأخوذة من موقع تانيس الأحفوري في داكوتا الشمالية. التقطت هذه العينات فترة 20 عامًا بعد التأثير وقدمت رؤى فريدة حول آثار الحدث الكارثي. وكشف تحليل العينات عن وجود جزيئات غبار السيليكات التي ظلت في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عاما، مما قد يتسبب في تبريد كبير للمناخ العالمي.

تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على الآليات الكامنة وراء انقراض الديناصورات وتتحدى الافتراضات السابقة حول آلية القتل الرئيسية وهي البرودة الشديدة. وبدلاً من ذلك، يؤكد البحث على الدور الحاسم لإيقاف عملية التمثيل الضوئي بسبب الغبار الناعم الذي يحجب الشمس. ومن خلال فهم هذه العمليات ومدتها بدقة أكبر، يمكن للعلماء الحصول على رؤى أعمق حول حدث الانقراض وكيفية تأثيره على الأنواع المختلفة.

أسئلة وأجوبة

س: ما سبب انقراض الديناصورات؟

ج: إن انقراض الديناصورات كان بسبب اصطدام كويكب هائل قبل 66 مليون سنة.

س: ما الدور الذي لعبه الغبار الناعم في حدث الانقراض؟

ج: الغبار الناعم الناتج عن الصخور المسحوقة التي ألقيت في الغلاف الجوي بعد اصطدام الكويكب، أدى إلى حجب الشمس ومنع عملية التمثيل الضوئي، مما أدى إلى انهيار الشبكة الغذائية والانقراض اللاحق.

س: كيف قام العلماء بدراسة الغبار الناعم؟

ج: قام العلماء بتحليل عينات الرواسب المأخوذة من موقع حفريات تانيس في داكوتا الشمالية، مما قدم معلومات ثاقبة عن تكوين ومدة مكون الغبار الناعم.

س: هل لعب البرد الشديد دوراً هاماً في حدث الانقراض؟

ج: بينما كان يُعتقد سابقًا أن البرد الشديد هو آلية القتل الرئيسية، تشير هذه الدراسة إلى أن إيقاف عملية التمثيل الضوئي بسبب الغبار الناعم الذي يحجب الشمس لعب دورًا أكثر أهمية.