ناسا تحذر من اقتراب الكويكب 2023 SN1 من مسافة قريبة

كشفت وكالة ناسا مؤخرًا أن كويكبًا اسمه Asteroid 2023 SN1 يقترب بسرعة من الأرض وسيحقق أقرب اقتراب له من الكوكب اليوم 20 سبتمبر. وينتمي هذا الكويكب إلى مجموعة أبولو التي تتكون من صخور فضائية عابرة للأرض مع شبه كبيرة. محاور أكبر من الأرض.

ويسافر الكويكب 2023 SN1 حاليًا بسرعة 58306 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة تقترب من سرعة المركبة الفضائية. ومن المتوقع أن يمر بالأرض على مسافة 332,000 ألف كيلومتر فقط، وهي أقرب من بعد القمر عن الأرض (384,400 كيلومتر). وهذا يجعله أحد أقرب الكويكبات إلى الأرض في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من قربه الشديد، اعتبرت وكالة ناسا أن هذا الكويكب لا يمثل تهديدًا بسبب صغر حجمه. ويقدر عرضه بنحو 15 قدمًا، أي بحجم سيارة صغيرة.

لرصد مخاطر اصطدام الأجسام القريبة من الأرض، نفذت وكالة ناسا نظامًا جديدًا لرصد الاصطدام يسمى Sentry-II. يستخدم هذا النظام خوارزمية لحساب التأثير المحتمل للكويكبات. ومن خلال تتبع المسار المداري للكويكب من خلال بيانات الأشعة تحت الحمراء، يمكن لوكالة ناسا التنبؤ بالسنوات المدارية للكويكب في المستقبل.

حاليًا، تم اكتشاف ما يقرب من 28,000 كويكب قريب من الأرض باستخدام أدوات تكنولوجية مختلفة تستخدم لتتبع الأجسام في السماء.

المصدر: ناسا

التعاريف:

- الكويكبات: صخور فضائية قديمة خلفتها مرحلة التكوين المبكر لنظامنا الشمسي.

– الأجسام القريبة من الأرض: الكويكبات أو المذنبات التي تمر على مسافة 1.3 وحدة فلكية (AU) من الأرض.

– مجموعة أبولو: كويكبات عابرة للأرض ذات محاور شبه رئيسية أكبر من محور الأرض.

- نظام رصد الارتطام: نظام يستخدم لتتبع التأثير المحتمل للكويكبات على الأرض والتنبؤ به.

المصدر: ناسا