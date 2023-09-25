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مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا: من المقرر افتتاح كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب

Byروبرت أندرو

سبتمبر 25، 2023
مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا: من المقرر افتتاح كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب

من المقرر أن تصل مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى جمع عينات من الكويكبات، إلى مرحلة مهمة مع فتح الكبسولة التي تحتوي على قطع من الكويكب بينو. وهبطت الكبسولة في الولايات المتحدة يوم الأحد، وتخطط ناسا لفتحها يوم الثلاثاء. تتمتع العينات، التي تزن حوالي 250 جرامًا، بالقدرة على تقديم رؤى قيمة حول تكوين النظام الشمسي.

جمعت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، التي تم إطلاقها في عام 2016، عينة من الصخور والغبار من بينو في عام 2020. وبعد مرورها بالأرض في نهاية هذا الأسبوع، أطلقت المركبة الفضائية كبسولة العينة، التي هبطت بسلام في صحراء يوتا. تم بعد ذلك نقل الكبسولة إلى منشأة آمنة للغرفة النظيفة في ولاية يوتا، قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا.

العلماء متحمسون لكمية العينة التي تم جمعها، ويشتبهون في أنها أكبر عينة تم جمعها من كويكب على الإطلاق. وهذا سيمنحهم كمية كبيرة من المواد لتحليلها والحصول على فهم أفضل لتكوين النظام الشمسي خلال مراحله المبكرة. وسيتم توزيع العينات على العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم لمزيد من الدراسة.

يوضح نجاح مهمة أوزوريس-ريكس قدرة ناسا على تنفيذ مشاريع طموحة تلهم الناس وتوحيدهم. وأعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن حماسه للمهمة، مؤكدا على أهميتها في توسيع معرفتنا بالكون.

يحظى الكويكب بينو قيد الدراسة بأهمية خاصة بسبب محتواه الغني من الجزيئات العضوية ودليل على التفاعل السابق مع الماء السائل. ويعتقد العلماء أن الكويكبات مثل بينو ربما لعبت دورًا في توصيل الجزيئات الأساسية والمياه إلى الأرض من خلال الاصطدامات.

وفيما يتعلق بالمهام المستقبلية، ستشرع أوزوريس-ريكس الآن في مهمة جديدة تسمى أوزوريس-أبيكس، تهدف إلى استكشاف الكويكب أبوفيس في عام 2029.

مصادر:
- مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا تفتح كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب: [المصدر]
- مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا: [المصدر]
- مهمات هايابوسا التابعة لوكالة الفضاء اليابانية: [المصدر]

By روبرت أندرو

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