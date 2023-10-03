يواجه العلماء "مشكلة جيدة" في فتح علبة عينة الكويكب

واجه العلماء في وكالة ناسا، الذين يعملون على فتح علبة العينة التي تحتوي على الصخور والغبار من الكويكب بينو، مفاجأة سارة: وجود وفرة من المواد بداخلها. تستغرق عملية تفكيك رأس TAGSAM (آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس) وقتًا أطول من المتوقع نظرًا للكمية الكبيرة من المواد التي تم العثور عليها عند إزالة غطاء العلبة. وهذا أمر إيجابي، لأنه يعني أن هناك قدرا كبيرا من المواد للدراسة والتحليل.

هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، المسؤولة عن جمع العينات، على الكويكب بينو في أكتوبر 2020 ونجحت في التقاط عينة من سطحه. قبل الاسترجاع، لاحظ العلماء جزيئات تتسرب ببطء من رأس العينة، مما يشير إلى وجود أجزاء إضافية من الكويكب. ثبت صحة افتراضهم، حيث أن غطاء العلبة وقاعدتها يحتويان على كمية أكبر من الجسيمات الداكنة مما كان متوقعًا.

وصف كريستوفر سنيد، نائب رئيس عملية تنظيم OSIRIS-REx في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، وفرة المواد بأنها "أفضل مشكلة يمكن أن تواجهنا". يقوم الفريق حاليًا بإجراء تحليل أولي للعينة الموجودة على سطح إلكترونيات الطيران للعلبة. سيوفر هذا التحليل نظرة ثاقبة حول تكوين بينو وما يمكن توقعه من العينة المجمعة.

بينو هو كويكب صغير قريب من الأرض يُعتقد أنه انفصل عن كويكب أكبر غني بالكربون منذ مليارات السنين. يمكن أن تساعد دراسة عينة الكويكب العلماء على فهم قصة أصل الأرض والتوصيل المحتمل لعناصر بناء الحياة من خلال تأثيرات الكويكبات.

وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للعينة، بالإضافة إلى صور الصخور والغبار، في بث مباشر يوم 11 أكتوبر. في الأسابيع المقبلة، سيواصل فريق المعالجة في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا تفكيك رأس TAGSAM للكشف عن العينة المجمعة الموجودة بداخله.

ويتم اتخاذ أقصى درجات الحذر لمنع أي ملوثات أرضية من الدخول إلى علبة العينة، والحفاظ على سلامة المادة ورؤيتها المحتملة في تاريخ الحياة.

المصدر: وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)