يقوم العلماء بتحليل الغبار من الصخور الفضائية للكشف عن أدلة حول أصول الأرض

وينتظر العلماء بفارغ الصبر وصول كبسولة فضائية تحمل عينة من مادة صخرية من كويكب تم جمعها قبل ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تندفع الكبسولة بقوة عبر الغلاف الجوي للأرض وتهبط في صحراء يوتا يوم الأحد. المهمة، التي تسمى OSIRIS-REx، هي جهد مشترك بين وكالة ناسا وعلماء في جامعة أريزونا.

والكويكب المسمى بينو هو كويكب غني بالكربون و"جسم قريب من الأرض" نظرا لقربه من كوكبنا كل ست سنوات. نجحت أوزيريس ريكس في جمع عينة من بينو، والتي يُعتقد أنها تحتوي على أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. ويقدر وزن العينة بـ 250 جرامًا، مما يجعلها أكبر عينة كويكب يتم إعادتها إلى الأرض على الإطلاق لتحليلها.

يهتم العلماء بشكل خاص بدراسة كيمياء ومعادن بينو لأنها ظلت دون تغيير تقريبًا منذ تشكلها قبل 4.5 مليار سنة. ومن خلال تحليل الغبار والمواد من الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر، وربما اكتشاف جزيئات عضوية مماثلة لتلك الضرورية لتطور الحياة.

أمضت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي انطلقت في سبتمبر 2016، ما يقرب من عامين في مدار بينو قبل جمع العينة. ثم انطلقت في رحلة العودة إلى الأرض لمسافة 1.2 مليار ميل، ومن المقرر أن يقوم العلماء بفحص العينة في مختبرات مختلفة حول العالم.

يمثل وصول هذه العينة علامة فارقة مهمة في أبحاث الكويكبات ويساهم في فهمنا لأصول الكون. تمهد مهمة OSIRIS-REx الطريق لاستكشاف ودراسة الكويكبات الأخرى القريبة من الأرض في المستقبل.

مصادر:

– مسؤولي ناسا

- ساندرا فرويند، مديرة البرامج في شركة لوكهيد مارتن

– دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي للمهمة في جامعة أريزونا، توكسون

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