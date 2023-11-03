كويكب جديد يحمل اسم العالم المصري رامي المعري

مصدر الصورة: جامعة خليفة.

أعلن الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) مؤخرًا أن الكويكب المعروف سابقًا باسم 2002 CZ قد تم تغيير اسمه رسميًا إلى المعري (357148) تكريمًا لمحمد رامي المعري، العالم المصري المشهور بمساهماته الرائعة في علوم الكواكب وجيولوجيا المذنبات. ويعتبر هذا التكريم مصدر إلهام للعلماء العرب الشباب، بحسب المعري.

بصفته أستاذًا مشاركًا في علوم الكواكب ومديرًا لمركز علوم الفضاء والكواكب في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لم يقم المعري بقيادة الأبحاث الرائدة فحسب، بل لعب أيضًا دورًا حاسمًا في المهام الفضائية الدولية الرئيسية. ومن المقرر حاليًا أن يشارك في المهمة الفضائية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في سبع أجسام في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري في عام 2028. وتهدف هذه المهمة إلى كشف معلومات أساسية عن الكويكبات الجليدية وتأثيراتها على تكوين نظامنا الشمسي. .

ويتجلى تفاني المعري في مجاله من خلال منهجيات بحثه واسعة النطاق، والتي تشمل النمذجة، وتحليل البيانات، والعمل المخبري، وعلم الكواكب المقارن، في الغالب من خلال العمل الميداني. يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في مجال علوم الكواكب وأبحاث المذنبات، وقد ساهم بشكل كبير في البعثات الفضائية المتطورة، بما في ذلك بعثة نيو هورايزنز التابعة لوكالة ناسا والمهمة القمرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المعري جزءًا من مهمة ExoMars Rover القادمة لوكالة الفضاء الأوروبية، ومشروع Comet Interceptor، ومهمة الدفاع الكوكبي المعروفة باسم Hera.

يسلط هذا الاعتراف المستحق الضوء على المساهمات الدولية التي قدمها علماء من خارج الولايات المتحدة وأوروبا. ويقع الكويكب المعري، المعروف سابقا باسم 2002 CZ، في حزام الكويكبات الداخلي، على بعد حوالي 300 مليون كيلومتر من الشمس. ويتبع مدارًا حول الشمس كل ثلاث سنوات ونصف، ومن المتوقع أن يحدث أقرب اقتراب له في 11 أغسطس 2024. وكان اكتشاف الكويكب في فبراير 2002 بمثابة جهد تعاوني بين مركز الفضاء الألماني في برلين وقسم علوم الفضاء. علم الفلك والمرصد الفلكي في جامعة بادوفا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما أهمية إعادة تسمية كويكب باسم رامي المعري؟

إن إعادة تسمية الكويكب باسم رامي المعري هي شهادة على مساهماته الجديرة بالملاحظة في علوم الكواكب وجيولوجيا المذنبات. إنه بمثابة تقدير لجهوده البحثية المكثفة وتفانيه في تطوير فهمنا للنظام الشمسي.

ما هي المهام التي شارك فيها رامي المعري؟

لعب رامي المعري دورًا حاسمًا في العديد من المهام الفضائية الدولية، بما في ذلك مهمة نيوهورايزنز التابعة لوكالة ناسا، والمهمة القمرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهمة وكالة الفضاء الأوروبية إكسومارس روفر القادمة، ومشروع كوميت إنترسيبتور، ومهمة الدفاع الكوكبي هيرا.

لماذا تعتبر المهمة الفضائية الإماراتية المقبلة مهمة؟

وتهدف المهمة الفضائية الإماراتية المقبلة إلى استكشاف سبع جثث في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. وتسعى المهمة إلى الكشف عن معلومات قيمة حول الكويكبات الجليدية، وتسليط الضوء على تكوين نظامنا الشمسي. وسيشارك في هذه المهمة رامي المعري ممثلاً لجامعة خليفة.