تشير دراسة جديدة إلى أن الكويكب القريب قد يحتوي على عناصر لم يسبق رؤيتها من قبل

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة The European Physical Journal Plus في سبتمبر الماضي، أن كويكبًا قريبًا قد يستضيف عناصر لم يتم رؤيتها من قبل. تركز الدراسة على الكويكب 33 Polyhymnia، الذي يتمتع بكثافة عالية بشكل غير عادي مقارنة بما يمكن توقعه من العناصر المعروفة.

يقع الكويكب 33 Polyhymnia في حزام الكويكبات ويبلغ عرضه حوالي 30 إلى 36 ميلاً. وفقًا للدراسة، استخدم الباحثون نموذج توماس فيرمي النسبي للذرة لتوصيف كثافة كتلة العناصر فائقة الثقل. كما قاموا بإجراء تقديرات لعدد الإلكترونات المشتركة بين الذرات الفردية لتوفير مجموعة من الكثافات الكتلية للمادة فائقة الثقل.

وما يجعل هذا الاكتشاف مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو أن الباحثين يعتقدون أن هذه العناصر الموجودة في الكويكب قد تكون مستقرة. عادةً ما تكون العناصر فائقة الثقل التي يتراوح عددها الذري بين 105 و118 غير مستقرة. لم يتم ملاحظة العناصر التي تحتوي على أكثر من 118 بروتونًا أبدًا، سواء في الطبيعة أو في المختبرات. ومع ذلك، يشير العمل النظري إلى إمكانية وجود "جزيرة الاستقرار" حول العدد الذري 164، حيث قد تكون العناصر فائقة الثقل أقل عرضة للتحلل الإشعاعي ويمكن أن توجد لفترة معينة من الزمن.

أشارت القياسات إلى أن كثافة الكويكب 33 Polyhymnia تبلغ حوالي 75.28 جرامًا لكل سنتيمتر مكعب، ويُصنف على أنه جسم مضغوط فائق الكثافة (CUDO). يذكر الباحثون أن هدفهم كان تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق كثافة الكتلة القصوى دون استدعاء مادة غريبة أو مظلمة. ومن خلال استكشافهم، خلصوا إلى أن كلا من النوى القياسية والمادة ألفا يمكن أن تفسر الكثافة الملحوظة في CUDOs مثل الكويكب 33 Polyhymnia.

وتفتح هذه الدراسة إمكانيات جديدة لفهم تركيب وتشكل الكويكبات، فضلا عن تسليط الضوء على وجود عناصر فائقة الثقل. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد وجود عناصر جديدة في الكويكب 33 Polyhymnia وللحصول على نظرة ثاقبة للخصائص الأساسية لهذه العناصر.

مصادر:

• المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس

• تنبيه العلوم