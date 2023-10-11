ناسا تكتشف الكويكب القريب من الأرض 2023 TF4

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن اكتشاف كويكب قريب من الأرض (NEA) يُدعى Asteroid 2023 TF4، والذي من المقرر أن يقترب من الأرض اليوم، 11 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الكويكب 2023 TF4 سيقترب جدًا من كوكبنا، إلا أن العلماء يتفقون على ذلك لا يشكل أي تهديد بالتأثير.

تسافر هذه المركبة القريبة من الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 31,394 كيلومترًا في الساعة، وستمر بالقرب من الأرض على مسافة 2.2 مليون كيلومتر. حجمه يقارن بحجم المنزل، حيث يبلغ عرضه 49 قدمًا. ومع ذلك، على الرغم من قربه النسبي، لم يتم تصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا. فقط الكويكبات التي يزيد طولها عن 492 قدمًا وتمر على مسافة أقرب من 7.5 مليون كيلومتر هي التي تُمنح هذا التصنيف.

ينتمي الكويكب 2023 TF4 إلى مجموعة الكويكبات المعروفة باسم مجموعة أبولو. تمت تسمية هذه المجموعة على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862، والذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن المثير للاهتمام أن هذا الكويكب بالتحديد لم يقترب من الأرض من قبل، وسيكون هذا أول اقتراب له على الإطلاق.

وبعد لقاء اليوم، من غير المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض مرة أخرى في المستقبل المنظور، حسبما أكد مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. ستواصل الوكالة مراقبة ودراسة هذا الكيان القريب من الأرض، مما يساهم في فهمنا لهذه الأجرام السماوية ومخاطر تأثيرها المحتملة.

وفي حدث غير ذي صلة، ستعرض وكالة ناسا أيضًا عينة الكويكب التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx خلال مهمتها إلى بينو. سيتم تقديم العينة، التي تم الحصول عليها بعد رحلة استمرت 6 سنوات وعملية تطهير النيتروجين، للجمهور في حدث يتم بثه مباشرة، مما يعزز معرفتنا بالكويكبات وتكوينها.

مصادر:

- وكالة ناسا (لم يتم توفير عناوين URL)