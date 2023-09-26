ناسا تكتشف كويكبًا قريبًا من الأرض وتكمل مهمة إعادة عينة ناجحة

حققت وكالة ناسا مؤخرًا اكتشافين وإنجازات مهمة في مجال استكشاف الفضاء. أولاً، أكملت المركبة الفضائية الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد ومستكشف الثرى الأمني ​​(OSIRIS-REx) بنجاح مهمة مدتها 6 سنوات لدراسة الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا (PHA) بينو. وبعد جمع عينات الصخور والغبار من الكويكب، هبطت المركبة الفضائية بسلام على الأرض. ستخضع العينات المجمعة الآن لمزيد من الفحص في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

وفي تطور منفصل، حددت وكالة ناسا كويكبًا قريبًا من الأرض يُعرف باسم الكويكب 2023 SO5. وسيصل هذا الكويكب إلى أقرب مسافة من الأرض اليوم، لكن من غير المتوقع أن يصطدم بسطح الكوكب. وعلى الرغم من أنه يتحرك بسرعة كبيرة تبلغ 60364 كيلومترا في الساعة، إلا أن هذا الكويكب لا يصنف على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرا بسبب صغر حجمه.

ينتمي الكويكب 2023 SO5 إلى مجموعة كويكبات أبولو، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو عام 1862. ويبلغ عرضه حوالي 74 قدمًا، وهو بحجم طائرة تقريبًا. ومن المثير للاهتمام أن هذا الكويكب لم يقترب من الأرض من قبل، وسيكون هذا أول اقتراب له على الإطلاق. وعلى الرغم من أنه لن يقترب من الأرض بمثل هذه المسافة القريبة في المستقبل، إلا أنه سيقترب من 70 مليون كيلومتر في 21 فبراير 2024.

وتؤكد هذه الاكتشافات والإنجازات الجهود المستمرة والتقدم الذي حققته وكالة ناسا في دراسة الكويكبات واستكشاف الفضاء. ومن خلال جمع عينات وبيانات قيمة، يهدف العلماء إلى تعميق فهمنا للكون وربما تطوير استراتيجيات للتخفيف من أي تهديدات مستقبلية تشكلها الكويكبات.

مصادر:

- أصول ناسا، والتفسير الطيفي، وتحديد الموارد، ومهمة مستكشف الثرى الحجري (OSIRIS-REx)

- مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا