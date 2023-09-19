حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

يُظهر الكويكب ديمورفوس سلوكًا غير متوقع بعد اصطدام صاروخ ناسا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
يُظهر الكويكب ديمورفوس سلوكًا غير متوقع بعد اصطدام صاروخ ناسا

تشير دراسة حديثة إلى أن الكويكب ديمورفوس يظهر تغيرات غير متوقعة في سلوكه بعد اصطدامه بصاروخ ناسا العام الماضي. وقد اصطدم الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالي 580 قدمًا، عمدًا بواسطة سفينة فضاء كجزء من مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج. تشير الملاحظات الجديدة إلى أن ديمورفوس قد يكون يتدحرج في مداره الطبيعي حول الكويكب الأم ديديموس. وهذا مخالف لتوقعات وكالة ناسا، حيث كان من المتوقع أن يحافظ على مدار ثابت.

كان جوناثان سويفت، وهو مدرس في مدرسة ثانوية في كاليفورنيا، وطلابه أول من لاحظ هذه التغييرات غير المتوقعة أثناء مراقبة الديمورفوس باستخدام تلسكوب مدرستهم. وبعد عدة أسابيع من الاصطدام، أعلنت وكالة ناسا أن الكويكب تباطأ في مداره بنحو 33 دقيقة. ومع ذلك، لاحظ سويفت وطلابه مزيدًا من التباطؤ لمدة دقيقة واحدة بعد شهر من الاصطدام، مما يشير إلى انخفاض مستمر في السرعة منذ الاصطدام.

وأكد فريق DART لاحقًا أن ديمورفوس استمر بالفعل في التباطؤ في مداره لمدة تصل إلى شهر بعد الاصطدام. ومع ذلك، أظهرت حساباتهم تباطؤًا قدره 15 ثانية، بدلاً من دقيقة كاملة. وصل الكويكب في نهاية المطاف إلى هضبة في تباطؤه بعد شهر من الاصطدام.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا السلوك غير المتوقع هو وجود سرب من الصخور الفضائية. كشفت الملاحظات عن وجود حقل من الصخور المنتشرة حول المنطقة، والتي من المحتمل أن تكون قد تم إزاحتها من سطح ديمورفوس أثناء الاصطدام. ومن المتوقع أن بعض هذه الصخور الكبيرة سقطت مرة أخرى على ديمورفوس، مما تسبب في تباطؤ أكبر في مداره مما كان متوقعا في البداية.

يخطط فريق DART لإصدار تقرير أكثر شمولاً حول هذه النتائج غير المتوقعة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن الفهم الشامل للوضع قد يتعين الانتظار حتى عام 2026 عندما تصل مركبة الفضاء هيرا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى ديمورفوس للتحقيق في موقع التأثير عن قرب.

المصدر: نيو ساينتست

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اكتشف علماء الفلك ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا، مما يشير إلى إمكانية السكن

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات