يُظهر الكويكب ديمورفوس سلوكًا غير متوقع بعد اصطدام صاروخ ناسا

تشير دراسة حديثة إلى أن الكويكب ديمورفوس يظهر تغيرات غير متوقعة في سلوكه بعد اصطدامه بصاروخ ناسا العام الماضي. وقد اصطدم الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالي 580 قدمًا، عمدًا بواسطة سفينة فضاء كجزء من مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج. تشير الملاحظات الجديدة إلى أن ديمورفوس قد يكون يتدحرج في مداره الطبيعي حول الكويكب الأم ديديموس. وهذا مخالف لتوقعات وكالة ناسا، حيث كان من المتوقع أن يحافظ على مدار ثابت.

كان جوناثان سويفت، وهو مدرس في مدرسة ثانوية في كاليفورنيا، وطلابه أول من لاحظ هذه التغييرات غير المتوقعة أثناء مراقبة الديمورفوس باستخدام تلسكوب مدرستهم. وبعد عدة أسابيع من الاصطدام، أعلنت وكالة ناسا أن الكويكب تباطأ في مداره بنحو 33 دقيقة. ومع ذلك، لاحظ سويفت وطلابه مزيدًا من التباطؤ لمدة دقيقة واحدة بعد شهر من الاصطدام، مما يشير إلى انخفاض مستمر في السرعة منذ الاصطدام.

وأكد فريق DART لاحقًا أن ديمورفوس استمر بالفعل في التباطؤ في مداره لمدة تصل إلى شهر بعد الاصطدام. ومع ذلك، أظهرت حساباتهم تباطؤًا قدره 15 ثانية، بدلاً من دقيقة كاملة. وصل الكويكب في نهاية المطاف إلى هضبة في تباطؤه بعد شهر من الاصطدام.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا السلوك غير المتوقع هو وجود سرب من الصخور الفضائية. كشفت الملاحظات عن وجود حقل من الصخور المنتشرة حول المنطقة، والتي من المحتمل أن تكون قد تم إزاحتها من سطح ديمورفوس أثناء الاصطدام. ومن المتوقع أن بعض هذه الصخور الكبيرة سقطت مرة أخرى على ديمورفوس، مما تسبب في تباطؤ أكبر في مداره مما كان متوقعا في البداية.

يخطط فريق DART لإصدار تقرير أكثر شمولاً حول هذه النتائج غير المتوقعة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن الفهم الشامل للوضع قد يتعين الانتظار حتى عام 2026 عندما تصل مركبة الفضاء هيرا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى ديمورفوس للتحقيق في موقع التأثير عن قرب.

المصدر: نيو ساينتست