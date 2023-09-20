مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا: خطوة حاسمة نحو فهم الكويكب بينو

ملخص: مع اقتراب مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا من نهايتها، يزداد الترقب لعودة عينة من الكويكب بينو إلى الأرض. لا تهدف هذه المهمة إلى تجنب الاصطدام الكارثي المحتمل فحسب، بل توفر أيضًا رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين نظامنا الشمسي وأصل الحياة على الأرض. وعلى الرغم من التهديد، فقد حسبت وكالة ناسا أن احتمالات اصطدام بينو بالأرض هي 1 في 2700، مع أن الإطار الزمني الأكثر أهمية هو 24 سبتمبر 2182.

بدأت ناسا مهمة OSIRIS-REx في عام 2016، حيث نشرت مركبة فضائية لدراسة وجمع عينات من الكويكب بينو. تم التعرف على بينو لأول مرة في عام 1999، وهو كويكب قريب من الأرض يبلغ قطره قطر مبنى إمباير ستيت في نيويورك. ومن الممكن أن يؤدي الاصطدام بالأرض إلى إطلاق طاقة تعادل 22 قنبلة ذرية.

في أكتوبر 2020، تم تحقيق إنجاز مهم عندما نجحت OSIRIS-REx في جمع عينة تزن حوالي 250 جرامًا، وهي الأكبر على الإطلاق المستخرجة من الفضاء. وستطلق المركبة الفضائية العينة في كبسولة تشبه الثلاجة الصغيرة في الغلاف الجوي للأرض. وسوف تتحمل درجات الحرارة القصوى وتهبط بالمظلة في صحراء سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا بسرعة مذهلة تبلغ 28,000 ميل في الساعة.

الهدف الأساسي لهذه المهمة هو تجنب وقوع كارثة محتملة من خلال اكتساب فهم أفضل لتكوين بينو ومساره. ومع ذلك، فإن العينة المستردة من بينو تحمل قيمة علمية هائلة. إنه يقدم لمحة عن العمليات التي شكلت نظامنا الشمسي منذ مليارات السنين، وربما يلقي الضوء على أصل الحياة على الأرض.

تم تسميته من قبل أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية البالغ من العمر تسع سنوات في عام 2013، ويستمد اسم بينو من إله مصري قديم. وعلى الرغم من الخطر المحتمل، فإن حسابات ناسا توفر بعض الطمأنينة. تقدر احتمالات اصطدام بينو بالأرض بـ 1 في 2700، والإطار الزمني الأكثر أهمية هو 24 سبتمبر 2182.

مصادر:

– إيرث.كوم