آفاق جديدة: اكتشاف مسحوق داكن وجزيئات بحجم الرمل في عينة كويكب

حقق العلماء في وكالة ناسا اكتشافا رائعا عندما فتحوا الكبسولة الفضائية التي تحتوي على أكبر عينة كويكب عادت إلى الأرض على الإطلاق. عثرت وكالة الفضاء الأمريكية على "غبار أسود وحطام" على سطح إلكترونيات الطيران في العلبة العلمية للمسبار Osiris-REx. وتم فتح غطاء المسبار في غرفة محكمة الإغلاق في مركز جونسون الفضائي في هيوستن، تكساس. كما تم العثور على "مسحوق داكن وجزيئات بحجم الرمل" داخل الغطاء والقاعدة.

ورغم أن ناسا لم تؤكد ما إذا كانت المواد تنتمي بالتأكيد إلى الكويكب، إلا أنها وصفت الاكتشاف بأنه "صندوق الكنز العلمي". من المحتمل أن تكون البقايا التي تم العثور عليها على سطح إلكترونيات الطيران الخاصة بالمسبار نتيجة للمشكلات التي تمت مواجهتها أثناء مرحلة التجميع للمهمة. تم حل هذه المشكلات في النهاية، مما سمح بالنقل الآمن للعينة من الكويكب إلى علبة تخزين المسبار.

وينتظر علماء ناسا بفارغ الصبر الفرصة لتحليل الجزء الأكبر من العينة المجرفة التي تم جمعها من الكويكب بينو. سيتطلب هذا التحليل تفكيكًا معقدًا للمسبار. وسيوفر المؤتمر الصحفي المقرر عقده في 11 أكتوبر مزيدًا من المعلومات للجمهور بخصوص العينة.

أُطلقت المركبة الفضائية الآلية OSIRIS-REx في عام 2016 وجمعت عينتها قبل ثلاث سنوات من بينو، وهو كويكب غني بالكربون يُصنف على أنه "جسم قريب من الأرض". عند هبوطها على سطح الكويكب، جمعت أوزوريس ريكس حوالي 250 جرامًا (9 أونصات) من الغبار. ويعتقد العلماء أن تحليل هذه المواد سيوفر رؤى قيمة حول تكوين النظام الشمسي وصلاحية الأرض للسكن. علاوة على ذلك، فإن دراسة العينة ستساعد العلماء على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض.

وفي حين أن احتمالات اصطدام بينو بالأرض تعتبر بعيدة، إلا أنها غير مستبعدة كاحتمال. وسيتم استخدام ربع عينة بينو على الفور في التجارب، مع إرسال كمية صغيرة إلى شركاء المهمة في اليابان وكندا. أما الجزء المتبقي فسيتم حفظه للدراسة المستقبلية من قبل الأجيال القادمة.

المصدر: ناسا