تكتشف مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا كويكبًا ثنائيًا غير عادي

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا مؤخرًا إنجازًا رائدًا خلال تحليقها، حيث أصبحت أول من يلتقط صورًا قريبة لكويكب ثنائي. كشف اللقاء مع الكويكب دينكينيش في 1 نوفمبر 2023 عن اكتشاف مفاجئ: ليس لدى دينكينيش قمر صناعي واحد، بل قمرين صناعيين مصاحبين يدوران حوله.

وأظهرت الصور الأولية التي تم إرسالها بعد التحليق الكويكبين مكدسين خلف بعضهما البعض. ومع ذلك، كشفت الصور اللاحقة التي تم التقاطها قبل وبعد الاقتراب الأقرب عن الطبيعة الثنائية الحقيقية للكويكبات. نظام التصوير الخاص بلوسي، والذي كان أداؤه لا تشوبه شائبة أثناء التشغيل التجريبي، مكّن المركبة الفضائية من تتبع الكويكبات والحصول على زوايا مشاهدة متعددة.

الكويكبات الثنائية، التي تتكون من جسمين يدوران حول بعضهما البعض، شائعة نسبيا في النظام الشمسي. ومع ذلك، فإن مراقبتها عن قرب توفر بيانات لا تقدر بثمن للعلماء. وأعرب هال ليفيسون، الباحث الرئيسي في لوسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي، عن دهشته من هذا الاكتشاف، ولا سيما الأحجام المتشابهة لمكونات القمر الصناعي. يقدم هذا النظام الفريد لغزًا رائعًا ينتظر المجتمع العلمي حله بفارغ الصبر.

في حين أن المهمة الأساسية للوسي هي مسح كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، فإن التحليق بالقرب من دينكينيش كان بمثابة اختبار حاسم قبل مواجهة المركبة الفضائية لهذه الأجسام الغامضة وغير المستكشفة في عام 2027. وشدد عالم برنامج لوسي التابع لناسا، توم ستاتلر، على أهمية مثل هذه المفاجآت في الدفع نحو الأمام. البحث العلمي إلى الأمام وطرح أسئلة جديدة.

وستواصل لوسي إرسال الصور والبيانات من التحليق إلى الأرض، لمساعدة العلماء في اكتساب فهم أفضل لأشكال الكويكبات وتكويناتها. وبعد مساعدة الجاذبية على الأرض في ديسمبر 2024، ستراقب المركبة الفضائية كويكبًا آخر في عام 2025 قبل الوصول إلى أهدافها الرئيسية على كوكب المشتري طروادة.

الأسئلة المتكررة

ما هو الكويكب الثنائي؟

الكويكب الثنائي هو نظام يتكون من جسمين يدوران حول بعضهما البعض، ويوجد عادة في النظام الشمسي.

ما هي أهمية لقاء لوسي مع دينكينيش؟

زود لقاء لوسي مع الكويكب دينكينيش العلماء بصور قريبة لكويكب ثنائي، مما يوفر بيانات ورؤى قيمة حول تكوينات الكويكب وخصائصه.

ماذا كشفت الصور الإضافية التي تم التقاطها أثناء التحليق؟

وأظهرت الصور الإضافية التي تم التقاطها قبل وبعد الاقتراب الأقرب الطبيعة الثنائية الحقيقية للكويكبات، حيث يدور أحد الكويكبات حول الآخر.

ما هي مهمة لوسي الأساسية؟

تتمثل مهمة لوسي الأساسية في مسح كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، وهي عبارة عن مجموعة غامضة وغير مستكشفة من الأجسام.

متى ستصل لوسي إلى أهدافها الرئيسية في كوكب المشتري؟

وبعد الانتهاء من مساعدة الجاذبية على الأرض في ديسمبر 2024 ومراقبة كويكب آخر في عام 2025، من المتوقع أن تصل لوسي إلى أهدافها الرئيسية على كوكب المشتري في عام 2027.

(المصدر: وكالة ناسا، الرابط: www.nasa.gov)