الكويكب 2008 QY: التفاصيل والعواقب المحتملة

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا معلومات تتعلق بكويكب يُسمى 2008 QY، ومن المقرر أن يمر بالقرب من الأرض في 3 أكتوبر. وبينما سيقترب الكويكب من كوكبنا، لا يوجد تأثير متوقع على السطح. ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن أقرب اقتراب له سيكون على مسافة حوالي 6.3 مليون كيلومتر.

تم تصنيف الكويكب 2008 QY على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا (PHA) من قبل وكالة ناسا. يُعطى هذا التصنيف للكويكبات التي تقع على بعد 7.5 مليون كيلومتر من الأرض ويبلغ حجمها أكبر من 492 مترًا. ويبلغ عرض هذا الكويكب حوالي 2200 قدم، ويمكن مقارنته بحجم جسر كبير.

ينتمي الكويكب 2008 QY إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، ويصنف على أنه صخرة فضائية عابرة للأرض مع محور شبه رئيسي أكبر من محور الأرض. تمت تسمية مجموعة أبولو على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862، والذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث في الثلاثينيات.

على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر من الكويكب 2008 QY، إلا أن هذه المناطق PHAs بمثابة تذكير بالدمار المحتمل الذي يمكن أن تسببه الكويكبات الكبيرة. لعب اصطدام كويكب ضخم قبل نحو 65 مليون سنة دورا هاما في انقراض الديناصورات وإعادة تشكيل النظم البيئية للأرض.

ولحسن الحظ، تمتلك ناسا ووكالات الفضاء الأخرى الآن تلسكوبات وتكنولوجيا متقدمة لاكتشاف وتتبع الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. تسمح هذه الأدوات للعلماء بمراقبة مساراتها وتقديم إنذارات مبكرة إذا لزم الأمر.

مع استمرار تحسن فهمنا للكويكبات، تُبذل الجهود لتطوير أنظمة لتشتيت أو إعادة توجيه أي كويكبات خطرة قد تكون في مسار تصادمي مع الأرض. في حين أن احتمالات التأثير منخفضة، فإن القدرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها أمر بالغ الأهمية لسلامة ورفاهية كوكبنا.

مصادر:

– مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)

- ناسا