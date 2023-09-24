نجحت المركبة الفضائية أوزوريس ريكس التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب بينو إلى الأرض

بعد رحلة استكشافية مدتها سبع سنوات امتدت لمسافة تزيد عن 6.2 مليار كيلومتر، نجحت المركبة الأم التابعة لناسا أوزوريس ريكس في تسليم عينة من ركام الكويكب بينو إلى الأرض. وتحتوي العينة التي تم جمعها عام 2020 على ما يقرب من 250 جرامًا من المادة، على أن يتم تحديد الوزن الدقيق خلال الأسابيع المقبلة. تمثل هذه المهمة المرة الأولى التي تعيد فيها ناسا عينة من كويكب.

يحظى بينو، وهو كويكب غني بالكربون بحجم ناطحة سحاب تقريبًا، باهتمام خاص نظرًا لقربه من الأرض. ويعتقد العلماء أنه يشكل خطر اصطدام محتمل في القرن المقبل. ستسمح دراسة عينة بينو للباحثين بالتحقيق في أصل الشمس والكواكب الأخرى، بالإضافة إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل الحياة على الأرض.

بالإضافة إلى دراسة عينة بينو، فإن أوزوريس-ريكس الآن في طريقها إلى كويكب آخر يسمى أبوفيس، والذي من المتوقع أن يصل إليه في عام 2029. وتهدف هذه المهام ليس فقط إلى تعزيز فهمنا للكويكبات ولكن أيضًا استكشاف الطرق المحتملة لحرفها إذا كانوا يشكلون تهديدا للأرض.

من المتوقع أن تكون محتويات عينة بينو كربونية ومظهرها داكن، مع وجود كمية كبيرة من محتوى الكربون. ويتوقع العلماء العثور على جزيئات عضوية، مثل مركبات الأحماض الأمينية، التي تشكل اللبنات الأساسية للبروتينات. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم العينة دليلاً على وجود الماء بأشكال مختلفة، مما يوفر نظرة ثاقبة للدور الذي لعبته الكويكبات في توصيل المياه إلى الأرض المبكرة.

سيتم فتح الحاوية التي تحتوي على عينة بينو خلال اليومين المقبلين، مما يسمح للجمهور بمشاهدة محتوياتها. يمثل هذا الإنجاز التاريخي خطوة مهمة إلى الأمام في استكشافنا للكويكبات وتأثيرها المحتمل على كوكبنا.

المصادر: صحيفة هندوستان تايمز، ناسا