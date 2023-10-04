ناسا تحذر من احتمال ضئيل لاصطدام الكويكب بينو بالأرض عام 2182

وفقا لنظرية حديثة لوكالة ناسا، هناك احتمال ضئيل أن يصطدم الكويكب بينو بالأرض في 24 سبتمبر 2182. ويأتي هذا التوقع بعد سنوات من توقع تقويم المايا سيئ السمعة بأن العالم سينتهي في عام 2012، والذي لحسن الحظ لم يتحقق. . وأكدت وكالة ناسا أنه على الرغم من أن الفرص ضئيلة للغاية، إلا أن التأثير المحتمل سيؤدي إلى دمار داخل دائرة نصف قطرها 600 ميل من موقع التحطم، ولكن ليس الانقراض العالمي.

ويبلغ قطر بينو، وهو كويكب من النوع B، حوالي 500 متر، ويكمل دورته حول الشمس كل 1.2 سنة. ويمر بالقرب من الأرض كل ست سنوات، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بوجود خطر طفيف للاصطدام في أواخر القرن الثاني والعشرين. ويبلغ حجم الكويكب حوالي نصف حجم الكويكب الذي يعتقد أنه تسبب في انقراض الديناصورات.

وتعمل ناسا بالفعل على خطة لمنع اصطدام بينو بالأرض. وإذا اصطدم الكويكب، فإن القوة ستكون تعادل قوة 22 قنبلة ذرية. وتهدف وكالة الفضاء إلى تطوير استراتيجيات لتحويل أو تدمير التهديدات المحتملة من الكويكبات في المستقبل.

في الأخبار الأخيرة، نجح فريق ناسا للأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد ومستكشف الثرى الأمني ​​(OSIRIS-REx) في جمع عينة من الصخور والغبار من بينو. ستساعد هذه المهمة العلماء على معرفة المزيد عن تكوين وخصائص الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يمكن أن تشكل تهديدا للأرض.

ومن الأهمية بمكان أن يواصل العلماء مراقبة ودراسة الكويكبات القريبة من الأرض مثل بينو لفهم هذه الأجسام بشكل أفضل ووضع استراتيجيات لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة. تسلط جهود ناسا المستمرة في أبحاث الكويكبات والتخفيف من آثارها الضوء على أهمية الدفاع الكوكبي والحاجة إلى البقاء يقظين بشأن التهديدات الكونية المحتملة.

مصادر:

– صفحة التاريخ الداخلي على إنستغرام

– مهمة الكويكب.org

- ناسا