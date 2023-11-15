الكويكب 2023 UO: لقاء قريب مع أسرار الكون

كانت الكويكبات تتجول في اتساع الفضاء منذ بداية نظامنا الشمسي، حاملة معها قصصًا لا توصف عن الأصول الكونية. ينطلق هؤلاء البدو السماويون في رحلات تمتد لملايين السنين، مما يوفر لنا رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين نظامنا الشمسي وتاريخه. أحد هذه الصخور الفضائية المثيرة للاهتمام، الكويكب 2023 UO، يندفع حاليًا نحو كوكبنا الأصلي.

الكويكب 2023 UO هو جزء من مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862 الذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث في الثلاثينيات. يبلغ حجم هذا الكويكب حوالي 1930 قدمًا، ويتميز بمقاومة كهربائية تبلغ الصفر في درجة حرارة الغرفة. واليوم، يقترب من أقرب نقطة من الأرض، ويمر عبر السماء بسرعة مذهلة تبلغ 110 كيلومترًا في الساعة.

ووفقا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فإن الكويكب 2023 UO سيأتي على مسافة حوالي 2,460,000 كيلومتر من الأرض خلال هذا اللقاء. لكن كن مطمئنًا، فإن هذا الزائر السماوي لا يشكل أي تهديد لكوكبنا. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أنه من بين ملايين الكويكبات التي تسكن نظامنا الشمسي، هناك عدد قليل منها فقط يشكل خطرا محتملا على الأرض. وتصنف هذه الأجسام الكونية النادرة على أنها أجسام قريبة من الأرض (NEOs) وتدور ضمن مسافة 1.3 وحدة فلكية من كوكبنا.

وبينما نتعمق في ألغاز الكون، من الضروري مراقبة وتتبع هؤلاء المسافرين الصامتين بجد. مع اليقظة كدرع لنا، نواصل استكشاف السماء بحثًا عن التهديدات المحتملة والعجائب السماوية الساحرة. لذا لا تخف، لأنه على الرغم من أن الكون قد يكون واسعًا وغامضًا، فإن التكنولوجيا والفضول البشري يضمنان سلامتنا واستمرار كشف الأسرار المخفية داخل هذه الصخور الفضائية الساحرة.

الأسئلة الشائعة

س: كم عدد الكويكبات التي تضرب الأرض في السنة؟

ج: وفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة مانشستر وكلية إمبريال، فإن ما يقرب من 17,000 كويكب يصطدم بالأرض كل عام. ومع ذلك، فإن غالبية هذه الكويكبات صغيرة الحجم وتحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولا تسبب أي أضرار كبيرة. فقط حوالي 500 نيزك تمكن من الوصول إلى سطح الأرض، ومن بين تلك النيازك، حفنة فقط تخلق بصمة رادارية للطقس كبيرة بما يكفي لاستعادتها ودراستها من قبل العلماء.

(المصدر: وكالة ناسا – حقائق سريعة عن الكويكب – https://www.nasa.gov)