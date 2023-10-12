قد تحتوي بعض الكويكبات على عناصر ثقيلة خارج الجدول الدوري

تشير دراسة حديثة أجراها فيزيائيون في جامعة أريزونا إلى أن بعض الكويكبات قد تحتوي على عناصر ثقيلة غير موجودة في الجدول الدوري. كان الباحثون مهتمين بمفهوم الأجسام فائقة الكثافة المدمجة (CUDOs)، التي تتمتع بكثافة كتلة أكبر من كثافة الأوزميوم، وهو العنصر المستقر الأكثر كثافة في الطبيعة.

وركز الفريق على الكويكب 33 Polyhymnia، الذي تتجاوز كثافة كتلته الحد الأقصى لكثافة المادة الذرية المعروفة. ووفقا للدراسة، فإن هذا يشير إلى أنه يمكن تصنيف الكويكب على أنه كويدو بتركيبة غير معروفة. ولمزيد من التحقيق، قام العلماء بفحص العناصر ذات الأعداد الذرية الأعلى من تلك المدرجة حاليًا في الجدول الدوري.

وفي حين يظل الأوسيميوم هو العنصر المستقر الأكثر كثافة، فقد نظر الباحثون في إمكانية وجود عناصر خارج الجدول الدوري. تم إنتاج العناصر ذات الأعداد الذرية الأعلى، مثل الأوغانيسون، تجريبيًا ومن المعروف أنها العناصر الأكثر كثافة. ومع ذلك، تميل هذه العناصر إلى أن تكون غير مستقرة ولها فترات نصف عمر قصيرة.

باستخدام نموذج توماس فيرمي النسبي للذرة، قدّر الفريق كثافة كتلة العناصر التي تتجاوز العدد الذري 110. ووجدوا أن العناصر الموجودة في منطقة نظرية متوقعة بالقرب من العدد الذري 164 يمكن أن تفسر كثافة الكتلة العالية التي لوحظت في الكويكب 33 بوليهيمنيا.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت هذه العناصر فائقة الثقل مستقرة بدرجة كافية، فمن المحتمل أن تتواجد في قلب الكويكبات الكثيفة. وفي حين أن هذه نتيجة أولية، إلا أن لها آثارًا مثيرة في مجال الفيزياء وإمكانية التعدين في الفضاء.

وتقدم الدراسة، التي نُشرت في The European Physical Journal Plus، رؤى جديدة حول تكوين الكويكبات وتوسع فهمنا للعناصر التي يمكن أن توجد في الكون.

مصادر:

– المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس