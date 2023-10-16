ناسا تكتشف كويكبا يقترب من الأرض

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن أقرب اقتراب للكويكب 2023 TT8 من الأرض. ويسافر هذا الكويكب بسرعة مذهلة تبلغ 28,525 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى أقرب اقتراب له اليوم، ويمر على مسافة حوالي 2.2 مليون كيلومتر. وعلى الرغم من أنها ليست كبيرة بما يكفي لإثارة الذعر، إلا أنها من المحتمل أن تسبب بعض الأضرار إذا اصطدمت بالأرض. على سبيل المثال، في عام 2013، انفجر كويكب مماثل يبلغ طوله 59 قدمًا فوق مدينة تشيليابينسك في روسيا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآلاف المباني وإصابة أكثر من ألف شخص.

الكويكب 2023 TT8 هو جزء من مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وهي صخور فضائية تعبر مدار الأرض بمحاور شبه رئيسية أكبر من محور الأرض. ولم يقترب هذا الكويكب على وجه التحديد من مسافة قريبة في التاريخ، ومن غير المتوقع أن يقترب مرة أخرى في المستقبل القريب. تمت مراقبة اكتشافه ومساره عن كثب بواسطة التلسكوبات الأرضية والفضائية المتقدمة التابعة لناسا، مثل تلسكوب NEOWISE، ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية (ALMA)، وPans-STARRS1، ومسح كاتالينا السماوي. وتلعب هذه التلسكوبات والمراصد دورًا حاسمًا في دراسة الكويكبات والتنبؤ باقترابها المحتمل من الأرض.

بالإضافة إلى تتبع الكويكبات، لدى ناسا أيضًا بعثات مستمرة لدراسة هذه الأجرام السماوية بمزيد من التفصيل. تعد مهمة Psyche التي تم إطلاقها مؤخرًا جزءًا من مهام Discovery التابعة لناسا، والتي تهدف إلى دراسة كويكب يسمى 16 Psyche. وهذا الكويكب رائع بشكل خاص لأنه يتكون من رواسب من الذهب والفضة والنيكل، والتي من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 10 كوادريليون دولار - وهي قيمة تزيد عن اقتصاد الأرض بأكمله. من خلال الدوران حول 16 سايكي لمدة 21 شهرًا، تأمل ناسا في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين الكويكبات والكواكب المعدنية، والتي ستوفر أيضًا معلومات قيمة حول أصول كوكبنا.

مصادر:

– البحث في قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لناسا

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