كويكب أقرب من القمر: الكويكب 2023 TK15 يقترب من الأرض

أصدرت وكالة ناسا تنبيهًا بشأن كويكب من المقرر أن يمر بالأرض على مسافة قريبة بشكل لا يصدق تبلغ حوالي 379,994 كيلومترًا، وهي أقرب حتى من القمر. ومن المتوقع أن يصل الكويكب، المسمى Asteroid 2023 TK15، إلى أقرب مسافة له في 20 أكتوبر 2023.

وينتمي الكويكب 2023 TK15 إلى مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تضم صخورا عابرة للأرض ذات محاور شبه رئيسية أكبر من محور الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو عام 1862 الذي اكتشفه كارل رينموث. وتتابع وكالة ناسا هذه الأجسام القريبة من الأرض بجدية لضمان سلامة كوكبنا.

استخدم العلماء التكنولوجيا المتقدمة، مثل تلسكوب NEOWISE، ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية / تحت المليمترية (ALMA)، ومسح كاتالينا للسماء، من بين أمور أخرى، لاكتشاف الكويكب 2023 TK15.

ويسافر الكويكب بسرعة تبلغ حوالي 79,085 كيلومترًا في الساعة، وهي أسرع من مكوك الفضاء، وهو في طريقه بالفعل. وسيمر بالأرض على مسافة 379,994 كيلومترا، وهي أقرب من مسافة القمر التي تبعد 384,400 كيلومترا عن كوكبنا.

وعلى الرغم من اقترابه الوثيق، يعتبر الكويكب 2023 TK15 غير مهدد بسبب حجمه الصغير نسبيا. وتقدر وكالة ناسا أن عرضه يتراوح بين 130 و150 قدمًا، أي بحجم طائرة ركاب تقريبًا. ويمثل هذا اللقاء المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف هذا الكويكب على أنه جسم قريب من الأرض (NEO)، وأكد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) أنه لن يكون هناك أي اقتراب مستقبلي، واصفا إياه بأنه "ربما يكون آخر لقاء قريب".

ومن المثير للاهتمام أن هذا الحدث يتبع العديد من عمليات التحليق الأخيرة للكويكبات. في 13 أكتوبر، اقترب الكويكب 2023 TC1، والكويكب 2023 TB4، والكويكب 2021 NT14، والكويكب 2023 TU5، والكويكب 2023 TD4 من أقرب مسافة من الأرض. وكانت هذه الكويكبات أكبر حجما واقتربت من الكوكب بسرعة 1.7 مليون كيلومتر في الساعة.

ونظرًا لأن التأثير المحتمل للكويكبات لا يزال موضوعًا مثيرًا للقلق، فإن بذل المزيد من جهود البحث والرصد أمر حيوي لضمان سلامة كوكبنا.