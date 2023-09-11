ناسا تكشف تفاصيل اقتراب الكويكب 2023 RU من الأرض

أعلنت وكالة ناسا أن كويكبًا، يُدعى Asteroid 2023 RU، سيقترب قريبًا من الأرض اليوم، 11 سبتمبر. وكانت الوكالة تتتبع مدار الكويكب باستخدام أقمار صناعية وتلسكوبات مختلفة، وجمعت معلومات مهمة حول اقترابه.

الكويكب 2023 RU هو عضو في مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وهي صخور فضائية تعبر مدار الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث. وتقدر وكالة ناسا أن عرض الكويكب 2023 RU يتراوح بين 65 قدمًا و130 قدمًا، مما يجعله مشابهًا في الحجم للطائرة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من حجمه، فإن الكويكب 2023 RU لا يصنف على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطرا، ومن غير المتوقع أن يشكل أي تهديد للأرض. وسيصل إلى أقرب نقطة من الكوكب على مسافة 4 ملايين كيلومتر، ويتحرك بسرعة 72951 كيلومترا في الساعة.

يعد هذا الاقتراب الوثيق للكويكب 2023 RU مهمًا لأنها ستكون المرة الأولى التي يقترب فيها هذا الكويكب بالتحديد من الأرض. وفقًا للبحث في قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لوكالة ناسا، لم يتم التنبؤ بأي اقتراب قريب آخر في المستقبل القريب.

وفي أخبار ذات صلة، أجرت وكالة ناسا أول اختبار للدفاع الكوكبي على الإطلاق في العام الماضي يسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART). تضمن هذا الاختبار الناجح تحويل الكويكب ديديموس الذي يحتمل أن يكون خطيرًا عن مسار اصطدامه بالأرض. ومع ذلك، اكتشف الباحثون سلوكًا غريبًا لقمر ديديموس، ديمورفوس. ويبدو أن ديمورفوس يتباطأ في مداره حول ديديموس، على عكس التوقعات الأولية.

تعد هذه الاتصالات القريبة مع الكويكبات بمثابة تذكير بأهمية الجهود المستمرة لتتبع وفهم هذه الصخور الفضائية. تتيح التقنيات التي طورتها وكالات الفضاء مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية للعلماء مراقبة الكويكبات واحتمال انحرافها لتجنب سيناريوهات التأثير المحتملة.

المصادر: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية