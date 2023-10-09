شظايا الزجاج البركاني في القارة القطبية الجنوبية تكشف عن قوة ثوران بركان تاوبو

اكتشفت دراسة حديثة شظايا زجاجية بركانية مدفونة في أعماق النوى الجليدية في القطب الجنوبي، مما يربطها بثوران بركان تاوبو في نيوزيلندا. لا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على القوة البركانية الهائلة لبركان تاوبو فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى جديدة حول توقيت أحدث ثوران كبير له.

حدث الثوران منذ حوالي 1800 عام ويعتبر أحد أكبر وأقوى الثورات التي حدثت خلال الخمسة آلاف عام الماضية. ودمر مساحة تبلغ حوالي 5000 ألف كيلومتر وانتشرت المخلفات البركانية في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق للثوران كان موضوعا للنقاش.

قام الباحثون بتحليل سبعة شظايا زجاجية بركانية متميزة جيوكيميائيًا تم العثور عليها على عمق 279 مترًا في القلب الجليدي لتطور المناخ في جزيرة روزفلت من غرب القارة القطبية الجنوبية. تم ربط هذه القطع الزجاجية بثوران تاوبو من خلال تركيبها الجيوكيميائي.

تم تحديد عمر القطع من خلال فحص العمر النموذجي لطبقات الجليد. يؤكد هذا الاكتشاف أن الثوران حدث على الأرجح في أواخر الصيف أو أوائل الخريف في عام 232. وتوفر الشظايا أدلة قيمة لتأريخ الثوران وفهم سلوك البركان.

وكشفت الدراسة أيضًا أن إحدى شظايا الزجاج البركاني تطابق الزجاج الناتج عن ثوران تاوبو الفائق منذ حوالي 25,500 عام، والذي أدى إلى خلق الحفرة التي تمتلئ الآن بحيرة تاوبو بها جزئيًا. ويقدر أن هذا الحدث القديم أكبر بنحو 100 مرة من ثوران جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991.

يُظهر اكتشاف شظايا الزجاج البركاني في القارة القطبية الجنوبية، على بعد حوالي 5000 كيلومتر من تاوبو، القوة غير العادية للثوران ومدى انتشاره. توفر النتائج فرصة لدراسة التأثيرات العالمية للبركان على الغلاف الجوي والمناخ، مما يساهم في فهم أفضل لتاريخ الثوران.

تعتمد الدراسة على الأبحاث السابقة التي استكشفت تاريخ تاوبو المتفجر. قدر العلماء أنه على مدى الـ 12,000 عام الماضية، كان هناك ما لا يقل عن 25 ثورانًا من تاوبو، تتراوح في الحجم من الأحداث الصغيرة إلى الانفجارات الهائلة. في حين أن البركان قادر على إحداث دمار كبير، إلا أن معظم الانفجارات كانت أصغر حجما.

المصادر: التقارير العلمية، GNS Science