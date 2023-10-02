تأثيرات المستعرات الأعظم على الأرض: تحديد المسافات وتقييم التأثير المحتمل

هدفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة إلينوي إلى تحديد مسافات انفجارات المستعرات الأعظم التي حدثت قبل 3 ملايين سنة (SN Plio) وقبل 7 ملايين سنة (SN Mio) من خلال تحليل النظير المشع الحي 60Fe. المستعرات الأعظم هي الموت المذهل للنجوم الضخمة وتلعب دورًا مهمًا في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات.

وجدت الدراسة أن SN Plio نشأ على الأرجح بين 50 إلى 65 فرسخ فلكي (163 إلى 212 سنة ضوئية) من الأرض، في حين تم تحديد المسافة التقريبية لـ SN Mio بـ 110 فرسخ فلكي (359 سنة ضوئية). ويمكن اعتبار هذه المسافات "آمنة" نسبيًا بالنسبة للأرض، لكن تأثيرات انفجارات المستعرات الأعظم لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على نظامنا الشمسي.

تطلق انفجارات المستعرات الأعظم إشعاعات عالية الطاقة، بما في ذلك أشعة جاما، والتي يمكن أن تشع الغلاف الجوي للأرض لعدة أشهر. يمكن أن يؤدي هذا الإشعاع إلى تقليل طبقة الأوزون بشكل كبير، مما يجعل الكوكب عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. قد يستغرق تعافي طبقة الأوزون عدة سنوات.

في حين أن انفجارات المستعرات الأعظم هي أحداث نادرة في مجرتنا درب التبانة، وتحدث حوالي مرة إلى ثلاث مرات كل قرن، فمن المرجح حدوث انفجار بالقرب من الأرض على مدى ملايين السنين. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي مرشح محتمل للسوبرنوفا يمكن أن يسبب ضررًا للأرض.

أحد النجوم المعروفة التي من المحتمل أن تتحول إلى مستعر أعظم في المستقبل هو منكب الجوزاء، وهو عملاق أحمر عملاق يقع على بعد حوالي 550 سنة ضوئية من الأرض. وتشير الملاحظات الأخيرة إلى أن تعتيمها كان بسبب سحابة غبار تشكلت من مادة شديدة الحرارة يقذفها النجم. لا يزال توقيت انفجار منكب الجوزاء غير معروف.

توفر المستعرات الأعظم مشاهد مذهلة في الكون ولها آثار مهمة على تطور نظامنا الشمسي. يعد فهم المسافات وتأثيرها المحتمل على الأرض أمرًا بالغ الأهمية لدراسة دورات حياة النجوم والمجال الأوسع للفيزياء الفلكية.

مصادر:

- الدراسة: خادم arXiv للطباعة المسبقة

- ناسا/CXC/ريكين وGSFC/T. ساتو وآخرون.